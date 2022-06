El profesor de electricidad Miguel Galán ha presentado una querella contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Gerard Piqué, al dictado de Gerardo González Otero, supuesta mano ejecutora de Javier Tebas, presidente de La Liga. Este periódico publica hoy unas fotografías que demuestran que González Otero se reunió con el querellante Galán tan sólo tres días antes de que se iniciaran las acciones judiciales.

La querella, que fue presentada en un juzgado de Majadahonda (Madrid) el lunes 30 de mayo, va dirigida contra Luis Rubiales y Piqué, a los que acusa de haber cometido los supuestos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El querellante que actúa al dictado de González Otero centró la querella en informaciones periodísticas sobre el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Tan sólo 72 horas antes de que el querellante Galán acudiera a los tribunales, el profesor de electricidad se había citado con González Otero, aliado de Tebas, en un céntrico restaurante de Madrid. El pasado 27 de mayo, ambos tuvieron un encuentro en el que planificaron las líneas de la querella. Esta cita deja al descubierto un eslabonamiento de circunstancias que desvelan una supuesta hoja de ruta que tiene como objetivo, supuestamente, atacar a Rubiales y desprestigiar su imagen como presidente de la Federación.

Antes de que el querellante Galán presentara la querella en la justicia ordinaria, el querellante acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Una maniobra que, según conocedores del procedimiento, tenía como objetivo “mediatizar la causa para ejercer presión sobre el Consejo Superior de Deportes (SCD)” y que, de esta manera, elevara el asunto al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Esas mismas fuentes explican a OKDIARIO que la Fiscalía Anticorrupción “va a archivar en breve la investigación porque no hay causa”. Así pues, el querellante Galán presentó una nueva querella ante los juzgados de Majadahonda para seguir judicializando el tema. El detonante para que el Ministerio Público tenga previsto dar carpetazo a la querella fue la “endeble” declaración de Juan Rubiales, tío y ex jefe de Gabinete del presidente de la Federación, que prestó testimonio de manera voluntaria.

Además, Miguel Galán es el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAF). Una entidad desde la que tiene una guerra abierta con la Federación porque se dedica a impartir una formación destinada a los entrenadores de fútbol que no les permite poder entrenar fuera de España. Una acreditación que sólo puede dar la Federación. Las clases que imparte la organización del querellante Galán, que tienen como objetivo que los entrenadores ejerzan su profesión en Europa, no son convalidadas ni por la FIFA ni la UEFA al no tener lo que se denomina sello federativo.

Las personas que conocen al querellante que actúa al dictado de González Otero aseguran a OKDIARIO que “es un peón más de la estrategia de judicializar el fútbol, generar dudas sobre la gestión en la opinión pública y meter presión a las autoridades políticas y administrativas”. Se trata de un modus operandi que “repite permanentemente en el tiempo”. Esas mismas fuentes aseguran que la última finalidad del querellante Galán es acabar siendo presidente de la RFEF. A pesar de las decenas de querellas que Galán ha interpuesto contra la Federación, Luis Rubiales y ejecutivos del ente deportivo ninguna ha prosperado en los tribunales.