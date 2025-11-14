Los dueños de la casa okupada por un concejal del PSOE y su familia: «No son vulnerables, tienen dos casas»

Los dueños de la casa que habitan el concejal okupa del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) y su familia sin poseer título alguno, al menos desde hace siete años, sostienen que estos «no son vulnerables» porque «tienen dos propiedades». Así lo remarca en declaraciones a OKDIARIO la mujer víctima de esta okupación: «Cuando nosotros hablamos con ellos, nos dicen que se van a marchar porque saben que la casa no es suya, que están viviendo de forma ilegal y que tienen dos propiedades más en Talavera: una casa y un piso», relata esta particular.

El piso, como cuenta este viernes este periódico, es un inmueble de 144 metros cuadrados que R.G.F. y su hermana recibieron al 50% vía «donación» en 2019. Esta propiedad aparece en la declaración de bienes del concejal socialista en el Ayuntamiento de esta ciudad.

Mientras que la otra casa es un inmueble comprado por la hermana del concejal en 2019, ubicado igualmente en Talavera y con una superficie de 134 metros cuadrados. Se da la circunstancia de que tanto los dueños de la vivienda okupada como vecinos de la zona aseguran que la hermana habita ilegalmente, junto a su hermano y sus padres, el inmueble de casi 500 metros cuadrados.

Los propietarios señalan que a través de un «mediador» tuvieron conocimiento de que en la casa okupada que compraron el pasado 3 de octubre de 2025, según fecha de escrituras, «están estas cuatro personas, el matrimonio y dos hijos». «Y el hijo es concejal electo en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el Grupo Socialista», subrayan con indignación. R.G.F. está ahora en la oposición, pero en la anterior legislatura formó parte del Gobierno local de Tita García Élez como edil de Promoción y Planificación de Talavera Ferial.

Escritura de compraventa ante notario donde se dice que la vivienda habitada por el concejal del PSOE y su familia se encuentra «ocupada en precario».

Además, la víctima entrevistada por este periódico destaca que «de vulnerabilidad, nada». «El concejal declara que tiene media liberación, que gana 25.000 € al año y que tiene otra profesión como autónomo. La hija (por la hermana) también tiene trabajo. Y ellos (por los padres) tienen cada uno una pensión», sostiene la mujer.

«Quieren un chantaje. Piensan que se merecen ese dinero y que se lo tenemos que pagar», denuncia la víctima, en alusión a los 16.000 euros que le piden para abandonar la casa. En un primer momento, el concejal llegó a pedir 36.000 euros, según el relato de la empresa de desokupación Cero Okupas contratada por los dueños.

«Nosotros vivimos de alquiler, vivimos de alquiler aquí cerca y esta es nuestra vivienda habitual. Además, en la escritura está así reflejado. Yo no voy a especular con eso. Yo soy una persona que se levanta a las 06.00 a trabajar como cualquier ciudadano español que quiere tirar para delante con su vida. Nada más, sin problemas ni historias. Pero al final te ves envuelto en estas circunstancias y no te queda otra que enfrentarlas y afrontarlas», lamenta la víctima.

El PP exige explicaciones

Entretanto, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Talavera, Benedicto García (PP), manifestó este jueves que los socialistas de este municipio y de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page como secretario general, deben dar explicaciones sobre lo revelado por OKDIARIO.

Este concejal del Ejecutivo de José Julián Gregorio dejó claro que el equipo de Gobierno «se mantiene radicalmente en contra» de la ocupación ilegal de una vivienda, insistiendo en que «las personas que ocupan un domicilio deberán responder ante las instancias competentes».

A partir de documentación sobre la titularidad del inmueble, de testimonios de vecinos y de la información oficial obrante en el Registro de la Propiedad, este periódico ha podido constatar cómo el concejal, su hermana N. y sus padres E. F. G. y A. G. L-B. hacen uso de esta vivienda sin poseer ningún título, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio a través de CaixaBank.

Esta sociedad, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds, y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el pasado octubre de este inmueble a unos particulares.

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación». Es decir, que el concejal socialista y su familia no tienen ningún título sobre este inmueble desde que Coral Home SLU adquirió la propiedad del mismo en 2018.