Los centros de menores tutelados por Armengol permitían el sexo entre internos porque era «consentido»

Los centros de menores tutelados por el Govern de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, permitían el sexo entre los internos porque era «consentido». Así se recoge en un informe pericial al que ha tenido acceso OKDIARIO. Un grupo de psicólogos entrevistó a seis menores tutelados para elaborar un informe a petición de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual (UVASI) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tras sospechar posibles conductas abusivas entre los menores.

El informe de 11 páginas recoge el testimonio de los menores que fueron interrogados por psicólogos. Esta investigación se abrió tras la denuncia de la hermanastra de un menor de 7 años, que aseguró que tenía sospechas de que su hermano habría sido violado mediante «penetración anal». La denunciante asegura que cuando «tuvo conocimiento de lo sucedido» contactó «en dos ocasiones con el tutor de su hermano, una de ellas en febrero de 2018». Explica: «La respuesta del educador fue contradictoria, primeramente, negó que tuvieran sospechas de que se hubieran producido ciertas conductas sexualizadas en el centro y, posteriormente, refirió que sí tenían sospechas de que se estaban produciendo ciertas conductas sexualizadas en el centro». Pero éste le explicó que «esas conductas estaban dentro del comportamiento sexualizado», añadiendo que, «en el caso de las menores, fueron consentidos porque ellas lo habían consentido».

Informe sobre abuso entre menores

Tras esta denuncia, la Unidad de Valoración de Abuso Sexual realiza una investigación interna e interroga a seis menores del centro. La denunciante explica que su hermano le ha contado que un grupo de niños y niñas del centro «tuvieron varios encuentros consistentes en la penetración anal». Conductas que, según la denunciante, su hermano menor le dijo que se realizaban en la sala de visitas, en el jardín en el baño y en las habitaciones.

Los expertos recogen el testimonio del principal autor quien asegura que, cuando tenía 9 años se desnudaba cuando se cabreaba. Remarca que «ya no lo hace». «A veces, tropezaba con mi compañero de habitación, de 7 años», explica. Detalla: «Yo cuando me enfadaba, siempre iba desnudo porque tenía la cabeza en otro lado y a veces Antonio (nombre ficticio) salía del cuarto y siempre me tropezaba con él, me caigo encima suya y se malpiensa mucho». Añade: «Cuando tenía 8 años a veces me tropezaba con algunas personas más, pero me levantaba enseguida». Los expertos le preguntan que cuándo le pasaba esto. El interrogado dice que «cuando se cabreaba y entraba en crisis», pero que luego «no se acordaba de nada». A pesar de este testimonio, los educadores no separaron a Antonio (presunta víctima) de su presunto agresor, Mario (nombre ficticio), con el que tuvo que seguir compartiendo habitación.

Los centros de Armengol

Otro de los hechos reseñables es la actitud descrita por los seis interrogados sobre una menor. «No me gusta lo que hace María (nombre ficticio)», explica Mario. Los psicólogos le preguntan que qué hace y éste responde: «También hace guarradas encima». Añade: «Se coge unos peluches o la almohada y empieza a hacer lo que hacen los mayores cuando tienen novio y quieren tener un hijo. Pero es que, además, se desnuda y anda por el pasillo, se toca las partes baja y me las quiere tocar a mí y no me gusta eso». Estos actos los hace en presencia de los educadores, según los menores interrogados, y estos no le dan importancia. «Dejadla que se acabará cansando», dicen los tutores.

Además, explica que la norma en el centro es tener las puertas abiertas de las habitaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones las cerraban sin que los educadores, que se encontraban vigilando, se percatasen de ello.

Los expertos concluyen que la actuación de los educadores ha sido «inadecuada» y «no descartan conductas abusivas en el centro». Pese a ello, este periódico no ha podido constatar que este caso haya sido judicializado ni que se hayan abierto expedientes disciplinarios a los educadores por su nula supervisión en los centros de menores.