El rector Ángel Pazos: “Si esta conversación está grabada nos llevan al fiscal”

El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, es perfectamente consciente de que las prácticas de contratación a dedo de profesores que lleva a cabo su centro docente son ilegales y, en caso de que trascendieran, deberían provocar una investigación de la Fiscalía.

Hasta el punto de que, en la grabación que hoy ofrece en exclusiva OKDIARIO, reconoce: “Es una conversación que si está grabada, nos lleva al fiscal”. Lo que no sabía Ángel Pazos es que, efectivamente, sus palabras estaban quedando registradas.

Así se desprende de otro fragmento de la grabación que este periódico ofrece en en primicia, en el que el rector Ángel Pazos relata que un profesor le visitó en su despacho para pedirle que retrasara la convocatoria de una plaza, para poder adjudicarla a un alumno cuando hubiera concluido el doctorado.

A pesar de que en aquel momento Ángel Pazos llevaba apenas tres meses como rector, debería haber abierto un expediente de información reservada y haber suspendido de empleo y sueldo al profesor que le pedía que cometiera un fraude. Pero no lo hizo.

El rector Ángel Pazos se refirió a esta situación de la siguiente manera:

Ángel Pazos, rector: En algunos sitios y algunas personas, el tiempo que yo llevo he notado una percepción de que esto era automático. De hecho, recuerdo una persona que vino a verme y dijo: “No, es que si fulano saca una beca predoctoral, entonces no me interesa sacar este año la plaza de ayudante, porque prefiero sacarla el año que viene porque el año que viene, como ya entonces va a ser titular…”. Claro, una conversación que si está grabada nos lleva al fiscal.

‘Caso Casares’

La Universidad de Cantabria lleva varios meses siendo objeto de polémica, después de que OKDIARIO desvelara que Pedro Casares, número 1 del PSOE de Santander, adjudicó al tesorero del partido tres contratos de investigación utilizando firmas falsificadas.

Casares formaba parte del tribunal de docentes que adjudicó los contratos de la Universidad al tesorero del PSOE de Santander, Javier López Garrido. Entre las firmas que fueron falsificadas se encuentra la del decano de la Facultad de Económicas, Pablo Coto Millán, y la del profesor Manuel Agüeros. Casares debería haberse abstenido de formar parte del tribunal, ya que mantiene estrechos lazos personales con López Garrido.

Este fraude fue denunciado en el mes de diciembre en una comisaría de Santander. Desde entonces, un juez investiga quién ha podido falsificar las firmas. Por su parte, la Universidad de Cantabria ha abierto un expediente de información reservada para esclarecer los hechos.