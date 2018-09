La casa de invitados de Iglesias no es legalizable

El Ayuntamiento de Galapagar confirma a OKDIARIO que la casa de invitados de la mansión deIglesias se construyó sin ningún tipo de licencia, está "fuera de ordenación" y no se puede legalizar

El Ayuntamiento de Galapagar ha confirmado a OKDIARIO que la casa de invitados de la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero en La Navata se construyó sin ningún tipo de licencia, se encuentra “fuera de ordenación” y no se puede legalizar.

Se trata de una pequeña casa prefabricada de unos 24 metros cuadrados de superficie, situada junto al acceso principal de la finca y equipada con todo tipo de comodidades.

La casa de invitados fue instalada entre 2008 y 2011, año en el que aparece por primera vez en las fotografías aéreas de la zona tomadas por el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), que depende del Ministerio de Fomento.

Por tanto, la casa ilegal fue instalada por los anteriores propietarios de la mansión, antes de que la adquirieran, el pasado mes de mayo, la pareja formada por los líderes de Podemos: Pablo Iglesias e Irene Montero.

Sin licencia urbanística ni de obras

Como ha informado OKDIARIO, para colocar esta casa prefabricada los propietarios estaban obligados a presentar ante el Ayuntamiento una licencia urbanística y una licencia de obras, con el pago del correspondiente Impuesto de Construcción.

Sin embargo, no se realizó ninguno de estos trámites: el expediente urbanístico que obra en el Ayuntamiento de Galapagar demuestra que estas licencias nunca se solicitaron ni concedieron. Es más, la propia casita de invitados no aparece en ninguno de los croquis y planos archivados en el expediente, a pesar de su existencia ya había sido detectada en las fotos aéreas de 2011.

La urbanística es siempre necesaria, la de obras si no se generaron residuos es posible que no fuera obligatoria. En el caso de casas prefabricadas si hay anclaje al suelo e instalación de suministros (luz, como es el caso) sí se requiere licencia de obras.

“Fuera de ordenación”

A preguntas de OKDIARIO, el área de Urbanismo del Ayuntamiento asegura que no puede abrir un expediente sancionador ni instar el derribo de la casita de invitados, porque fue construida hace más de cuatro años y por tanto la ilegalidad ha prescrito.

No obstante, la casa prefabricada ha quedado “fuera de ordenación”. Estos significa que no puede ser legalizada, ni el Ayuntamiento puede conceder ninguna licencia para reformarla, ampliarla o repararla. Por decirlo gráficamente: si un vendaval de viento arranca en terrado de la casita de invitados, Pablo Iglesias no podrá reponerlo.

Hay tres motivos por los que la casa de invitados de Iglesias es ilegal. Además de haber sido construida sin pedir ningún tipo de licencia al Ayuntamiento, incumple la normativa urbanística de La Navata según la cual en el interior de cada parcela sólo puede haber una única edificación, y no varias construcciones diseminadas.

Pero además también incumple la norma de retranqueo, según la cual las construcciones deben guardar una distancia de al menos tres metros respecto a los límites exteriores de la parcela. En este caso, la casa de invitados se encuentra ubicada junto al acceso principal de la finca, a apenas un metro de distancia del muro exterior.

En los planos de la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, la casa de invitados está reflejada con el uso de almacén. Por tanto, no es habitable. Es decir, cuando Íñigo Errejón acuda a visitar a Pablo Iglesias e Irene Montero, no podrá quedarse a dormir en la casita de invitados. Tendrá que hacerlo en alguno de los tres dormitorios de la lujosa mansión.