La n° 1 del PP cántabro admite en una grabación el amaño del Congreso: “Yo pagué las cuotas de 30 afiliados”

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reconoce en una grabación el fraude registrado en el congreso regional que le llevó hasta la presidencia del partido, al utilizar la cuenta de un discapacitado mental para pagar las cuotas de 511 militantes.

En la conversación cuya primera parte ofrece hoy OKDIARIO, Sáenz de Buruaga asegura que el pago masivo de cuotas de militantes, para que pudieran votar en la elección de compromisarios, era habitual y admite que ella misma incurrió en esta práctica.

La conversación tuvo lugar el pasado 29 de mayo (dos meses después del congreso regional) en la sede del PP en Santander, durante una reunión a la que asistieron, además de Sáenz de Buruaga, la actual secretaria general del partido, María José González Revuelta, y otro cargo público popular.

En la grabación, la presidenta del PP de Cantabria reconoce que el congreso regional del partido celebrado en marzo del año pasado “está manchado”, pero se muestra convencida de que la Justicia le dará la razón.

“El congreso está manchado”

“Yo no tengo ningún motivo para dudar de la comisión organizadora”, afirma, “fíjate lo que te digo, el congreso está manchado, aunque yo estoy convencida de que la sentencia y el juez van a dejar las cosas en su justo término. Porque estoy convencida, porque conozco a la gente que está ahí arriba, de que no hay ninguna irregularidad”.

A continuación, intenta justificar lo ocurrido en Laredo, donde miembros de su candidatura utilizaron la cuenta corriente de una persona con discapacidad física y mental, Miguelín, para pagar las cuotas de 511 militantes con el fin de que apoyaran la lista de María José Sáenz de Buruaga.

“Lo de Laredo es facilísimo”, afirma, “es el primer sitio que se organiza, porque en Laredo hay 1.000 militantes, joder. Como hay dos candidaturas muy activas y empiezan a trabajar, muy tonto tienes que ser para ser el secretario o presidente de la junta local de Laredo y no conocer a 200. La cuota: unos te la dan para que la pagues, el otro te dice que se la pagues porque no la puede pagar y no va a ir al banco ni va a poner 18 años para un congreso. Y ellos se arreglan ahí con su gente y sus afiliados”.

Como ha informado OKDIARIO, el marido de María José Sáenz de Buruaga, María José González Revuelta (actual secretaria general del partido), Isabel Urrutia (actual presidenta del comité electoral del PP de Cantabria) y otro diputado autonómico ingresaron cerca de 9.000 euros en la cuenta bancaria de Miguelín para pagar las cuotas de 511 militantes.

La tía de Íñigo de la Serna

Las transferencias con la cuenta de Miguelín se realizaron desde ordenadores de las sedes del PP en Madrid y Santander, desde el Parlamento de Cantabria y desde el domicilio del hermano de Sáenz de Buruaga en Suances.

En el siguiente pasaje, Sáenz de Buruaga implica en esta práctica a Elicia de la Serna, una militante del PP especialmente influyente en la región, que es tía del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. La presidenta del PP de Cantabria afirma literalmente: “Viene Elicia de la Serna y dice: ‘Yo tengo las cuotas de estos 10 que me han dado el dinero, y dos que se lo tengo que poner porque los pobres no pueden’. Va a la ventanilla y entonces se centraliza… O yo me voy con 30 de Suances, y el otro se ha traído tal. Y uno te da el dinero para que lo pagues, y otro te dice me la pagas tú porque si no no voy.”.

De este modo, Sáenz de Buruaga admite que los 500 euros que su marido ingresó en la cuenta del discapacitado físico y mental de Laredo sirvieron para pagar las cuotas de cerca de 30 militantes.

Más adelante, acusa al equipo de su rival en el congreso, el ex presidente de Cantabria Nacho Diego, de haber filtrado el extracto bancario que puso en evidencia el pago masivo de cuotas a través de la cuenta de una persona con discapacidad física y mental: “Yo antes no lo sabía, pero ahora sí lo sé porque soy presidenta del partido, ahora accedo a las cosas que antes sabía mi presidente y yo no”.

“Se nos va la olla, se nos va la olla”

“Por eso”, añade, “alguien filtró las cuentas, porque él accedió y las publicó para que todo el mundo lo supiera. Además reconocido por él en una reunión aquí delante de 15 personas, que él sacó el extracto. Eso es perfectamente regular, es perfectamente válido, el pago en ventanilla y el pago por transferencia“, dice luego para justificar el pago de cuotas a través de la cuenta de Miguelín.

Por último, María José Sáenz de Buruaga se muestra convencida de que la juez no verá ninguna irregularidad en el congreso regional –la causa se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander– y justifica que el Comité de Derechos y Garantías del PP haya rechazado todos los recursos del equipo de Nacho Diego sobre las irregularidades del cónclave popular.

“Y claro”, señala Sáenz de Buruaga, “atreverse a decir, como está diciendo algún tronado por ahí, que te da ganas de llevártelo por delante, y luego dicen es que no hay integración. Joder, te están acusando de financiación ilegal… es que se nos va la olla, se nos va la olla”.

“Yo tengo muchísimas ganas de que el juez resuelva”, añade, “luego claro, recurres en el sitio que no es, en el plazo que no es, no has presentado una reclamación ni un recurso donde corresponde… Y luego dices: ‘Es que nadie me contesta’. Cojones, es que para que te contesten hay que ir al órgano competente, en el plazo establecido, y por los motivos que te explican”.