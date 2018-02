El juez cree que 250.000 € destinados al Campus de la Justicia se desviaron a la caja B del PP

En este segundo recibo se desglosa cada uno de los gastos: producción audiovisual (5.040€), estructuras (6.075€), decoración (25.900€), producción gráfica (3.370€), iluminación (9.615€), sonido (4.690€), vídeo ‘equipos’ (1.150€), diseño y planimetría (2.500€), personal de producción (4.285€), azafatas (440€), creatividad (4.200)”. Como extras figuran “30 Copias CD Foster, incluyendo carátulas con nuevo logo Campus (225€) Impresión de 3.000 folletos cuatripticos a 414 tintas sobre papel Conqueror smooth diamond White 320 grs. (3.026,03€).

La tercera y última factura sospechosa es de 41.550,45 euros, con fecha 18 de noviembre de 2006 y emitida a la empresa Over Marketing & Comunication Worldwide con el concepto “Aceptación proyecto MKE ‘Ciudad de la Justicia’ T-4 Aeropuerto Madrid”. Entre los gastos, se recoge: lona 1 cara 8,60×4,50 Aeropuerto Madrid T-4 puerta parada taxis izquierda y producción MKE ‘Ciudad de Justicia’ T-4″.

En total las tres facturas emitidas a empresas de Daniel Mercado suman 250.000 euros y los investigadores sospechan que muchos de los conceptos y gastos podrían estar “inflados” con el objetivo de financiar ilegalmente a los populares madrileños.

El empresario que reconoció al juez haber ayudado al PP a financiarse irregularmente para no superar el límite de gasto electoral con facturas falsas, recibió numerosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en esos años. No obstante, no reconoció el pago de comisiones, pero sí que gastó 400.000 euros en productos de Loewe como pago al buen trato recibido.