Últimas noticias de la guerra en Ucrania en directo hoy, domingo 4 de septiembre

Sigue en directo las últimas noticias de la guerra en Ucrania. La ofensiva de Rusia no para y Putin no se relaja. Donetsk está siendo ahora el objetivo de los rusos, donde no paran de atacar. En vivo en OKDIARIO te contamos la última hora del conflicto Rusia – Ucrania.

Sigue en directo la última hora de la guerra

Seis meses desde que comenzó la guerra

El pasado 24 de febrero comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. Desde entonces, las tropas rusas han intentado hacerse con el país de Zelenski, pero sin éxito. Desde entonces, han fallecido más de 300 niños.