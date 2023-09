El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo de anfitrión este miércoles en un bar de Iowa donde repartió pizzas a una multitud de personas que le aclamaron y corearon el lema «Make America Great Again» al son de la canción God Bless the USA del artista Lee Greenwood. El empresario también firmó camisetas y se hizo fotos con los presentes que exclamaron varias veces «¡queremos a Trump!» mientras que el ex mandatario de 77 años no paraba de entregar cajas de pizzas: «Tómalo, hombre» y «aquí tienes cariño», fueron algunas de las frases que dijo mientras ejercía de repartidor.

Este acto, que se enmarca dentro de su campaña para las presidenciales de 2024, estuvo acompañado de un mitin en la ciudad de Dubuque donde el ex mandatario aseguró que si es reelegido para volver a ocupar la Casa Blanca «aniquilará totalmente el estado profundo». Además afirmó que reconstruirá el FBI y el Departamento de Justicia «desde cero». «Los haremos justos de nuevo», apuntó.

Asimismo, el pasado mes de agosto el ex presidente Donald Trump, aseguró durante un mitin que utilizará los recursos que sean necesarios para expulsar a todos los inmigrantes ilegales. «Utilizaremos todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios para llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de los Estados Unidos. Y no tenemos elección», dijo.

TRUMP: «We will use all necessary state, local, federal, and military resources to carry out the largest domestic deportation operation in American history.» pic.twitter.com/ZPf1W7Mw7r

— The Post Millennial (@TPostMillennial) August 5, 2023