Trump «estudia» la propuesta de Bukele de enviar presos de EEUU a la megacárcel de El Salvador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que se encuentra «estudiando» la propuesta que ha recibido este lunes por parte de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, de deportar a su país a los presos estadounidenses que cuenten con crímenes violentos.

«Si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría sin pensarlo. No sé si lo tenemos o no. Lo estamos estudiando ahora mismo. Pero podríamos llegar a acuerdos en los que sacaríamos a estos animales de nuestro país», ha declarado ante la prensa desde el Despacho Oval.

Trump también ha mencionado cómo numerosos países, además de El Salvador, se han ofrecido para acoger a los criminales en sus prisiones, una situación que ha aceptado, alegando que le encantaría «sacarlos de una vez de su país».

El recién nombrado presidente de Estados Unidos también ha enfatizado en todas aquellas personas que han reincidido y en aquellas que hayan cometido crímenes atroces, como disparar a personas «sin razón alguna» o «golpear a ancianas». «Estas personas nunca van a ser buenas», ha señalado el magnate.

Por su parte, el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado que las autoridades del país centroamericano encarcelarán a los «migrantes ilegales criminales de cualquier país», lo que incluye, a «los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua». De igual manera, se han comprometido a «repatriar a todos los pandilleros salvadoreños de la MS-13 (Mara Salvatrucha) que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos».

Very productive meeting with Salvadoran President @nayibbukele . His commitment to accept and incarcerate criminals from any country, including from violent gangs like MS-13 and Tren de Aragua, will make America safer. In an extraordinary gesture never before extended by any… pic.twitter.com/MLMhiVwRqQ

Este acuerdo ha sido calificado como un hecho «sin precedentes», ya que surgió después de 3 horas de reunión con Bukele, durante la gira por Centroamérica de Marco Rubio. El presidente salvadoreño recibió a Rubio en su residencia con vistas al lago Coatepeque, en el occidente del país.

Bukele, además, detalló en redes sociales que el pacto consiste en aceptar el ingreso «únicamente de criminales convictos», donde cumplen condena múltiples miembros de las pandillas.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025