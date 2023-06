El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha respondido este jueves después de conocerse su nueva imputación, la primera federal para un ex presidente de Estados Unidos, en la que se le imputan siete cargos. «Tristemente, nuestra nación está en declive, y van tras un presidente popular. Un presidente que ha tenido más votos que cualquier presidente en la historia de nuestro país. Y van detrás de él por un bulo de cajas», ha destacado Trump. «Soy un hombre inocente. Soy una persona inocente», ha resaltado Trump. «Todo fue preparado por Hillary Clinton», ha destacado el ex presidente de Estados Unidos, el cual sigue demostrando su gran músculo en la recaudación de fondos, siendo además el candidato más destacado dentro del Partido Republicano ante las elecciones presidenciales del próximo 2024.

A los pocos minutos del anuncio de que es inocente, Trump ha empezado a recaudar fondos para su campaña presidencial, mientras ha declarado su inocencia en el vídeo viral de cuatro minutos, que vemos sobre estas líneas.

Este caso se suma a otro proceso que Trump tiene en Nueva York, el cual se enfrenta a investigaciones adicionales en Washington y Atlanta, que también podrían desembocar en más imputaciones. El abogado de Trump, John Rowley, que ha concedido diferentes entrevistas a distintos medios de comunicación, ha confirmado que su cliente ha sido acusado de siete cargos, aunque no ha revelado la naturaleza precisa de los cargos dando una imagen de tranquilidad.

De momento, se sabe que está relacionado con la investigación sobre la supuesta incautación de documentos clasificados. Un caso que tiene grandes implicaciones políticas, ya que podría afectar a las primarias presidenciales republicanas que Trump ha estado dominando y poner a prueba la voluntad de los votantes del Partido Republicano y de los líderes del partido, que hasta ahora han mostrado su respaldo incondicional al candidato.

Este viernes ya varios republicanos destacados han confirmado su apoyo. «Yo, y todos los estadounidenses que creen en el Estado de derecho, estamos con el presidente Trump ante esta grave injusticia», ha afirmado el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano de Bakersfield en California. «Los republicanos de la Cámara harán que esta descarada utilización del poder como arma rinda cuentas», ha indicado.

Un respaldo que ya empezó a manifestarse a principios de esta semana cuando el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano de Ohio, exigió que el Departamento de Justicia entregara documentos que detallaran el alcance de la autoridad y las investigaciones.