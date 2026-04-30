Donald Trump ataca a su mejor aliada en la Unión Europea, Giorgia Meloni. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia tras los últimos desencuentros. La amenaza llega después de dirigirse a Alemania por sus recientes críticas sobre la evolución del conflicto.

«Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible. Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso», ha dicho al ser preguntado en la Casa Blanca si planeaba hacer lo mismo con España e Italia.

La carga contra la dirigente italiana termina de romper el tono de sintonía que ambos habían mantenido, sobre todo después de las críticas de Trump al Papa y la guerra en Irán. El presidente estadounidense criticó que Meloni no quiera «ayudarnos con la OTAN». «Ya no es la misma persona», sostuvo.

Trump carga contra Alemania

También se ha referido a Alemania tras los recientes comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de Estados Unidos en la guerra de Irán. Trump considera que el canciller está haciendo un «trabajo terrible». «Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío», subrayó.

El magnate ha acusado a Merz de ser «totalmente inútil» en referente a los intentos por poner fin a la guerra en Ucrania, a la que ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato.

Trump y su descontento con Europa

Trump ha recordado que Washington ayudó a Europa con la guerra en Ucrania. «Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano», ha dicho. Se trata de un momento delicado para las alianzas internacionales en un contexto global complejo, marcado por el conflicto en Oriente Próximo.

Desde el inicio de la guerra en Irán, Trump ha mostrado su descontento con Europa por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto. El magnate incluso ha llegado a amenazar con abandonar la OTAN y con «cortar todo el comercio» con España.