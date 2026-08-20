Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el sur de Perú

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter ha sacudido este jueves el sur de Perú, según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP). En concreto, el epicentro del seísmo se ha localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho. El terremoto se ha sentido con fuerza en nueve distritos cercanos a la zona del epicentro, pero el primer informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha asegurado que hasta el momento no se han reportado daños.

El IGP ha indicado en redes sociales que el terremoto se ha producido a las 13:00 horas, (20:00 horas en España), a una profundidad de 108 kilómetros, y se ha dejado sentir con una intensidad de nivel 3-4 en Coracora, localidad de la provincia de Parinacochas, a más de 600 kilómetros de Lima, capital del país.

El Centro de Operaciones de emergencia Nacional ha confirmado también la intensidad de los temblores, que se han percibido «entre moderados y fuertes en varios departamentos» del sur del país. La gran profundidad a la que se originó provocó que se sintiera en varias regiones del país, incluida Lima, pero que no causara efectos «críticos», según adelantó el presidente del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Tavera.

El seísmo, por el momento, no ha provocado víctimas mortales ni heridos, según han confirmado también las autoridades del país suramericano. Además, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina ha descartado que el terremoto pueda provocar un tsunami, según han indicado medios de comunicación del país.

Horas después, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha rebajado la magnitud del terremoto a 6,7 y ha situado su epicentro a 38 kilómetros al noroeste del distrito de Upahuacho, en la misma provincia.