Un terremoto de magnitud 7,1 activa la alerta por tsunami en Japón

Un enorme terremoto de magnitud 7,1 en las escala Richter ha sacudido el sur de Japón este jueves, ocasionando la alerta por tsunami. Ha sido la Agencia Meteorológica de Japón la que ha informado de que, inicialmente, el seísmo registró una magnitud de 6,9 para, posteriormente, llegar a 7,1, teniendo su epicentro frente a la costa oriental de la isla principal de Kyushu, a una profundidad de unos 30 kilómetros.

Por su parte, los operadores de las centrales nucleares de Kyushu y Shikoku han informado de que estaban comprobando si las estructuras habían «sufrido daños». Además, la televisión pública japonesa dijo que había informes de «ventanas rotas» en el aeropuerto de Miyazaki, cerca del epicentro del temblor.

Asimismo, el Gobierno nipón ha emitido un aviso de tsunami, pronosticando olas de hasta 1 metro a lo largo de la costa sur de Kyushu y la cercana isla de Shikoku. Japón se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea el océano Pacífico, lo que convierte al país nipón en uno de los más propensos a sufrir terremotos.

BREAKING: A 7.1 magnitude #earthquake struck southern Japan, triggering a tsunami that has reached western Miyazaki prefecture.

The quake, centered off Kyushu’s eastern coast at a depth of 30 km, prompted a tsunami warning, according to the Japan Meteorological Agency. 🇯🇵 pic.twitter.com/44BnvaFsqc

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 8, 2024