El Templo Satánico de Estados Unidos, una organización inscrita en el registro de entidades religiosas norteamericanas, ha anunciado su intención de recurrir la nueva ley del aborto aprobada en el estado de Texas. Según los satánicos, la nueva ley viola su libertad religiosa.

El grupo anuncia además su «disposición a ayudar» a cualquiera de sus miembros que esté dispuesto a combatir esta ley y para lo cual está haciendo presión para que se exima de su cumplimiento amparándose en la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas, explica Templo Satánico en su web. Esta ley permite a los nativos americanos utilizar drogas ilegales en sus rituales.

La semana pasada este credo satánico remitió una carta a la administración estatal pidiendo que se permita el acceso a medicamentos abortivos a sus miembros y por tanto estar exentos de la nueva normativa.

«Estoy seguro de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se enorgullecerá de ver que las sólidas leyes de libertad religiosa de Texas, que él defiende con tanta fuerza, evitarán que los futuros rituales de aborto sean interrumpidos por restricciones gubernamentales superfluas», dijo el cofundador y portavoz del Templo Satánico, Lucien Greaves, en un mensaje publicado en redes sociales.

