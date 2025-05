Trump acepta de Qatar un avión de lujo para sustituir al presidencial Air Force One

La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump está en conversaciones con el gobierno de Qatar sobre la posibilidad de aceptar un avión del país del golfo Pérsico de lujo para su uso como avión presidencial. El aparato de lujo sustituiría al Air Force One. El avión propiedad de la familia real qatarí se utilizaría como Air Force One mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump estuviera en el cargo después de haber sido reacondicionado por un contratista de defensa estadounidense. Estados Unidos no pagaría por el lujoso avión jumbo estilo 747. Después se podría donar a la biblioteca presidencial de Trump.

«La posible transferencia de una aeronave para uso temporal como Air Force One se está valorando actualmente por el Ministerio de Defensa de Qatar y el Departamento de Defensa de EEUU, pero el asunto todavía está en revisión por los respectivos departamentos legales y no se ha tomado ninguna decisión», ha confirmado Ali Al-Ansari, agregado de prensa de Qatar ante EEUU.

El equipo legal de la Casa Blanca valora las implicaciones éticas y legales de que Trump acepte un regalo así de un gobierno extranjero. Hay una cláusula en la Constitución, que prohíbe a cualquier persona que ocupe un cargo gubernamental aceptar cualquier regalo, cargo o título de cualquier «rey, príncipe o estado extranjero» sin el consentimiento del Congreso.

Se espera que Trump visite Qatar esta semana, como parte de un viaje que también incluye paradas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Será el primer viaje prolongado al extranjero de su segundo mandato.

El Air Force One es un Boeing 747 modificado. Existen dos aviones y el presidente vuela en ambos, que tienen más de 30 años. Boeing tiene el contrato para producir versiones actualizadas, pero la entrega se ha retrasado.

La del primer avión se ha pospuesto hasta algún momento en 2027 y hasta 2028 (el último año completo de Trump en el cargo) para el segundo.

Trump quiere convertir el avión qatarí en un avión en el que pueda volar como presidente. La Fuerza Aérea tiene previsto añadirle un sistema de comunicaciones seguras y otros elementos clasificados. Pero aún tendrá capacidades más limitadas que los aviones existentes que fueron construidos para servir como Air Force One, así como otros dos aviones actualmente en construcción.

Los aviones existentes utilizados como Air Force One están muy modificados. Necesitan capacidades de supervivencia para el presidente ante una variedad de contingencias, incluida protección contra la radiación y tecnología antimisiles. También incluyen una variedad de sistemas de comunicaciones para permitir al presidente mantenerse en contacto con los militares y emitir órdenes desde cualquier parte del mundo.