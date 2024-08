La Policía de Nueva Jersey (EEUU) ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a una mujer que se coló el pasado domingo en el zoo de Bridgeton para tocar a un tigre de Bengala. La mujer salió enseguida del recinto de la misma manera en que había entrado ante la mirada atenta de otros visitantes, según se puede ver en el video.

Según ha informado Avery Meanear, uno de los cuidadores del zoo, se puede ver que el tigre, de 7 años y 250 kilos llamado Mahesha, muestra un comportamiento «agitado» frente a la mujer, que saltó la valla que separa a los animales de los visitantes, algo que no sólo es ilegal, sino «inadecuado y peligroso», ha señalado.

Afortunadamente, las autoridades no han tenido que informar de ningún herido, ya que la mujer, al momento de intentar tocar al tigre, se encontraba detrás de un cristal, lo que evitó que el animal se abalanzara sobre ella. Además, el felino comenzó a mover la mandíbula de forma agresiva, por lo que la mujer decidió darse la vuelta y volver a escalar la valla para salir del recinto.

can you help find this person for the Bridgeton, NJ police?

She jumped a protective barrier at the zoo and teased a tiger to take selfies with it!! They need to find her! If she had gotten hurt, the poor tiger would have been put down!!

