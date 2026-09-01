La Policía de Nueva York abate a una mujer tras matar a una persona y herir a otra en Times Square

La Policía de Nueva York ha abatido a una mujer que ha matado a una persona y ha herido a otra de gravedad a puñaladas en Times Square. Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes.

«A primera hora de esta tarde, una mujer que llevaba varios cuchillos apuñaló a otras dos personas en Times Square, en la Séptima Avenida», ha informado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien ha lamentado la muerte de una de las víctimas, a la par que ha precisado que la otra permanece «estable» en el Hospital Bellevue.

En su intervención, el regidor estadounidense ha explicado que la Policía ha «reaccionado de inmediato», utilizando una pistola eléctrica y disparando sus armas de fuego. Seguidamente, tanto las dos víctimas como la agresora han sido trasladadas al referido centro hospitalario, donde ésta última también ha fallecido.

«Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Nueva York que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se agravara aún más», ha remarcado Mamdani para, seguidamente, apuntar que será llevada a cabo una investigación sobre los hechos.

Durante esa misma intervención ante los medios, la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ha apuntado, de acuerdo con la investigación preliminar, que el incidente habría comenzado cerca de la calle 41 con la Séptima Avenida, donde la autora, armada con dos cuchillos, se ha acercado a un hombre que acababa de salir del metro junto a su esposa.

Un testigo ha declarado que ha visto a la autora del asesinato sacar dos cuchillos de un bolso antes de acercarse a la primera víctima, un hombre de 68 años, al que ha apuñalado en el abdomen. Posteriormente, la sospechosa se ha acercado a una mujer de 32 años, a la que ha acuchillado en la misma zona.