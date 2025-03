Un petrolero estadounidense y un carguero portugués chocan frente a la costa de Yorkshire (Reino Unido)

Un petrolero de origen estadounidense y un buque portacontenedores que portaba una bandera portuguesa han colisionado este lunes frente a las costas del condado de Yorkshire del Este, en Reino Unido. Según ha confirmado la Guardia Costera, se ha activado una «operación de rescate» en la zona tras el accidente.

Ambos barcos han sido consumidos por las llamas, pero por el momento, se desconoce si hay víctimas tras el choque, ya que tras el golpe entre ambas embarcaciones, varias personas han abandonado los navíos.

«La Guardia Costera está coordinando en estos momentos la respuesta de emergencia a los informes sobre una colisión entre un petrolero y un mercante frente a la costa de Yorkshire del Este», han señalado en un comunicado las autoridades antes de afirmar que el incidente ha tenido lugar en torno a las 09:50 horas.

Entre los medios que se han movilizado para llevar a cabo el rescate, se incluyen:

La compañía sueca Stena Bulk ha confirmado que es propietaria del petrolero, añadiendo que está bajo bandera estadounidense y su explotación corre a cargo de la empresa Crowley, sin querer añadir más comentarios. Por otro lado, el buque de carga involucrado sería el Solong o So Long, y pertenece a la empresa alemana Reederei Köpping.

Aunque las autoridades aún no han asegurado si el accidente ha provocado un derrame de hidrocarburos, la posibilidad preocupa a los organismos oficiales, debido a que la zona del estuario de Humber (donde han chocado ambos barcos) es una de las áreas costeras más sensibles del Reino Unido, con ecosistemas marinos que podrían verse afectados de haber un vertido de petróleo.

Collision off the Humber at 0948 this morning appears to be very serious with both vessels subsequently ravaged by fire. Crews abandoned ship, unclear if there are casualties as yet.

Also potential major pollution risk. pic.twitter.com/b0O5e0SbpZ

— Navy Lookout (@NavyLookout) March 10, 2025