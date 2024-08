Nuevas imágenes muestran la frustración de la Policía con el Servicio Secreto en el atentado contra Trump

Nuevas y audios imágenes publicados este viernes muestran la frustración de la Policía con el Servicio Secreto en el atentado contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, los momentos en los que los agentes de Policía se dieron cuenta de que Thomas Matthew Crooks se encontraba en el tejado desde donde disparó al candidato republicano Donald Trump y los problemas que tuvieron después de que el ex presidente recibiera un disparo en la oreja en la cabeza.

En el nuevo material publicado con estas imágenes del atentado contra Trump, se observa cómo la Policía local de Pensilvania se queja en los momentos posteriores al atentado contra Donald Trump del pasado 13 de julio de que habían advertido al Servicio Secreto de Estados Unidos con días de antelación de que el almacén donde se encontraba Thomas Matthew Crooks necesitaba protección.

«Les dije que tenían que enviar hombres aquí… se lo dije el martes», se puede escuchar a un agente del municipio de Butler en un audio grabado por su cámara corporal. «Hablé con los chicos del Servicio Secreto. Me dijeron: ‘Sí, no hay problema. Vamos a apostar a los chicos aquí’».

La grabación ofrece una imagen más completa de la frustración de los policías con el Servicio Secreto momentos después de que Thomas Matthew Crooks disparara ocho veces contra el ex presidente con un fusil de asalto. Son 12 clips que ha entregado la Policía de Pensilvania a diferentes medios de comunicación en virtud de la Ley de Transparencia en Estados Unidos, que arroja más luz sobre el fracaso del Servicio Secreto en proteger al ex presidente Donald Trump.

🚨Breaking: New bodycam footage obtained by FoxNews via a records request to Butler Township»shows a police officer being lifted up to the roof of the AGR building where would-be Trump assassin Thomas Crooks was perched.» pic.twitter.com/omsrRG1seu

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) August 8, 2024