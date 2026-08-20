Muere el jefe de Inteligencia de Ecuador y su mujer tras sufrir un accidente de helicóptero en Kenia

El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi Ycaza, ha muerto este miércoles junto a su esposa, Stephany Hollihan Vásconez, en un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia. En el siniestro fallecieron las siete personas que viajaban a bordo de la aeronave, según han confirmado las autoridades ecuatorianas y kenianas.

El accidente se produjo en el condado de Samburu, en una zona próxima al monte Ololokwe, una conocida formación rocosa situada en el norte de Kenia. El helicóptero realizaba un vuelo de carácter turístico cuando se precipitó por causas que todavía no han sido determinadas.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, el siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 09:13 horas, hora local. La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, realizaba un trayecto entre la zona de Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el accidente. El aparato quedó destruido tras el impacto y posteriormente se registró un incendio en el lugar del siniestro.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para localizar a los ocupantes y recuperar los cuerpos. Las características del terreno, montañoso y de difícil acceso, complicaron las labores de rescate. La Cruz Roja de Kenia participó en el dispositivo junto a las autoridades locales y los equipos especializados.

Siete fallecidos

Las siete personas que se encontraban a bordo del helicóptero murieron en el accidente. Entre ellas estaban Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan.

El matrimonio se encontraba en Kenia realizando un viaje privado y turístico. Según las informaciones disponibles, no se trataba de un desplazamiento oficial relacionado con las funciones de Sensi-Contugi al frente de la inteligencia ecuatoriana.

La pareja tenía dos hijos menores. La noticia de su fallecimiento fue confirmada posteriormente por el Gobierno de Ecuador, que trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Entre los otros fallecidos se encuentra también José Alberto Suárez, ciudadano estadounidense de 55 años y directivo de medios de comunicación. Suárez era presidente y gerente general de varias estaciones locales de Telemundo en Florida. La compañía confirmó su fallecimiento y expresó su pesar por la pérdida.

Otra de las víctimas identificadas es Roger Duarte, un empresario de Miami de 42 años. En total, cinco de los siete ocupantes del helicóptero eran ciudadanos estadounidenses, mientras que Sensi-Contugi y su esposa eran ecuatorianos.