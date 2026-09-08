Roban tres obras de arte valoradas en 9 millones en el Museo Renoir de Francia

Dos hombres han robado cuatro obras de arte del museo Auguste Renoir de la localidad Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, aunque una de ellas ha sido abandonada durante la huida.

Los hechos han ocurrido este martes, en torno a las 06:00 horas, cuando se han activado las alarmas del museo. La Policía ha tardado unos 5 minutos en llegar, pero los sospechosos ya habían huido del lugar, dejando atrás una de las obras sustraídas.

«Atacar el museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer», ha escrito el alcalde de la localidad, Bryan Masson, en redes sociales. Además, ha calificado los hechos de «particularmente graves» y ha defendido la necesidad de poner en marcha un plan de seguridad para los museos y de protección de las obras de arte de la ciudad.

El museo, creado en 1960 e instalado en el dominio de Les Collettes, la última residencia de Renoir, alberga alrededor de una decena de pinturas originales del artista, unas 40 esculturas, además de muebles, objetos personales, fotografías y archivos.

La investigación ha sido asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía. El valor de las obras sustraídas aún no ha sido determinado oficialmente, pero fuentes municipales lo han situado en unos 9 millones de euros.