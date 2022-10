Muere por causas desconocidas uno de los soldados que custodió el féretro de la Reina Isabel II

Jack Burnell-Williams, uno de los soldados que custodió el féretro de la Reina Isabel II en el cortejo fúnebre, ha sido hallado muerto en su cuartel de Londres. El joven ha fallecido a los 18 años por causas que aún se desconocen.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de septiembre, sólo días después de que tuviera lugar el funeral de la Reina Isabel II. El joven fue hallado en uno de los cuarteles cercanos a Hyde Park y los sanitarios que acudieron al lugar sólo pudieron certificar su muerte.

Varios medios locales han informado de que la Policía Metropolitana de Londres está investigando lo ocurrido, aunque las autoridades han aclarado que no está siendo tratada como un caso «sospechoso» de muerte violenta. «La muerte, que fue inesperada, ya está siendo investigada, aunque no está siendo tratada como sospechoso. Los oficiales ayudarán a preparar un informe para el forense», han precisado al respecto.

Genuinely heartbreaking 💔 to hear the tragic news of the death of Trooper Jack Burnell-Williams who was just 18 years old.

RiP Jack your stag is over 😢 💔 pic.twitter.com/uBwuljTs4C

— Steve Parker (@MajSteveParker) October 1, 2022