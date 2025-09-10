La ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, vivió ayer un martes extraño: estrenaba el cargo y no lo hizo con buen pie, ya que se desmayó en directo en su rueda de prensa de presentación.

El incidente quedó captado en vídeo y muestra cómo Lann se desvanece y cae al suelo justo en el momento en que toma la palabra. Rápidamente, fue asistida por su equipo, como se aprecia en las imágenes.

Tras unos minutos fuera de cámara para ser atendida, la ministra regresó y explicó que el episodio fue causado por una baja de azúcar en sangre. Pese al susto, retomó el evento con normalidad. «Estoy bien, solo fue un bajón de azúcar», dijo. Añadió que agradecía a todos por su preocupación.