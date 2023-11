Milei irá a EEUU para visitar la tumba de un rabino y viajará a Israel tras su investidura

El recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este viernes a Estados Unidos para visitar la tumba de un rabino. Además, tal y como ha anunciado, una vez investido presidente el próximo domingo 10 de diciembre, Milei se desplazará hasta Israel.

«Es una cuestión espiritual, voy a ir donde rezaba El Rebe», ha declarado Milei. El libertario viajará en vuelo privado con el objetivo de visitar la tumba de este líder considerado milagroso ubicada en Nueva York. Un viaje que el líder de La Libertad Avanza ya realizó el pasado mes de julio.

Una vez haya sido investido el 10 de diciembre, viajará hasta Israel, tal y como ha confirmado al canal de televisión Todo Noticias: «Ya como presidente en ejercicio voy a viajar a Israel».

Pero no es Israel el único lugar que Milei tiene en mente visitar. En sus planes se encuentra la posibilidad de viajar a El Vaticano para verse con el Papa Francisco: «Obviamente, si me acepta, iría a visitarlo en Roma. No lo hablé, pero lo vamos a intentar. Veremos cómo podemos enlazar los viajes para pasar y manifestarle las cosas que le manifesté por teléfono, pero en vivo», ha declarado Milei que, por su parte, ya ha invitado al papa a Argentina.

Quién es el rabino Rebe de Lubavitch

Milei se desplazará hasta EEUU para visitar su tumba. Se trata de Menachem Mendel Schneerson, más conocido como Rebe de Lubavitch, y fue uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX. Falleció en el barrio de Queens, en Nueva York, en 1994, y es considerado todo un guía milagroso.

En el 25 aniversario de su muerte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo definió como una persona que «cambió el mundo».

Trump visitará Argentina

Por otro lado, el ex presidente estadounidense Donald Trump, ha llamado a Milei para felicitarle personalmente por su «enorme» triunfo y para anunciarle su intención de visitarle en Buenos Aires. Así lo ha confirmado la Oficina del presidente a través de un comunicado.