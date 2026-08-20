Al menos 100 muertos tras quedar sepultados en el derrumbe de una mina de oro artesanal en Camerún

Al menos 100 personas han muerto tras el derrumbe de una mina de oro artesanal en la localidad de Zamboyé, en el oeste de la República Centroafricana, cerca de la frontera con Camerún. El accidente se produjo el pasado martes 18 de agosto y dejó sepultados a numerosos mineros que se encontraban trabajando en una explotación que operaba fuera de la normativa oficial.

El derrumbe tuvo lugar en la prefectura de Nana-Mambéré, en la región de Abba, a unos 50 kilómetros de la localidad centroafricana de Baboua y a pocos kilómetros de la frontera camerunesa. Según las informaciones difundidas por las autoridades locales y organizaciones que participan en las labores de auxilio, el balance provisional llega ya hasta los 100 fallecidos, aunque la cifra podría aumentar debido a que todavía hay personas desaparecidas y otras permanecen atrapadas bajo los escombros.

El accidente se produjo cuando varios túneles y excavaciones de la explotación cedieron, provocando un enorme deslizamiento de tierra que sepultó a los trabajadores. Uno de los mineros que se encontraba en la zona relató que el derrumbe ocurrió durante la mañana, cuando los trabajadores ya habían comenzado su jornada, y que el ruido del desprendimiento fue seguido por los gritos de auxilio de las personas que quedaron atrapadas.

Las primeras informaciones apuntaban a varias decenas de víctimas, pero los equipos desplazados hasta la zona fueron recuperando cadáveres durante las horas posteriores al accidente. Un voluntario de la Cruz Roja que participa en las labores de emergencia confirmó que se habían recuperado 100 cuerpos, mientras que otras personas continuaban desaparecidas o sepultadas bajo la masa de tierra.

Las autoridades locales han advertido de que el número de fallecidos todavía no puede considerarse definitivo. La Fiscalía ha confirmado el derrumbe y ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, determinar las causas del colapso y establecer quién estaba al frente de la explotación minera.

La mina afectada era una explotación artesanal de oro que funcionaba al margen de las normas oficiales. Este tipo de minería está muy extendido en la República Centroafricana, donde miles de personas dependen de la extracción artesanal de oro y otros minerales para obtener ingresos.

La falta de regulación y de medios de seguridad convierte estas explotaciones en lugares especialmente peligrosos. Los mineros suelen trabajar en pozos y túneles excavados con métodos rudimentarios, sin las estructuras de protección necesarias para evitar desprendimientos y derrumbes.

El vicealcalde de Zamboyé, Souleymane Bi, señaló que el derrumbe era en cierta medida previsible debido a la profundidad de los pozos que excavan los trabajadores artesanales para alcanzar las zonas donde se encuentra el oro. El responsable local lamentó que muchos jóvenes se vean obligados a asumir estos riesgos para poder mantener a sus familias.