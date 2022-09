Al menos 10 muertos y 15 heridos en un apuñalamiento múltiple en Canadá

La Policía de Canadá (RCMP) ha informado este domingo de que al menos diez personas han muerto y 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple en varias localizaciones de la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá.

«En este punto de la investigación, hemos localizado diez cuerpos sin vida en 13 localizaciones», ha explicado una portavoz de la Policía en una rueda de prensa. Además, ha añadido que «varias víctimas adicionales» estaban heridas, incluidas 15 que han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios.

🇨🇦 NOW – 10 dead, at least 15 injured in stabbing spree in #Saskatchewan, #Canada. The two suspects are still at large. pic.twitter.com/MZh5EbRCMI

— The informant (@theinformantofc) September 4, 2022