Las mejores frases e intervenciones de Javier Milei antes de convertirse en presidente de Argentina

Javier Milei tomará posesión del cargo de presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre, después de la aplastante victoria en las presidenciales del pasado domingo. Milei obtuvo 12 puntos de ventaja sobre el candidato kirchnerista, Sergio Massa. Se abre una nueva etapa en Argentina, en lo económico y en lo social. El país, sumido en una inflación galopante desde hace años, ha dado una oportunidad a un outsider para reconducir a Argentina a lo que debe ser, la economía más pujante del cono sur. Javier Milei ha dejado frases e intervenciones que son un ejemplo de su personalidad arrolladora.

Pero si por algo ha sido conocido y reconocido Milei no ha sido sólo por su look ochentero con el pelo al estilo Beattles. Sobre todo su popularidad se disparó cuando comenzó a aparecer en tertulias y programas de televisión diciendo lo que le daba la gana, incluso insultando sin complejos y confrontando con el oficialismo reinante en Argentina y que no tenía contestación. A continuación, mostramos algunas de las más llamativas intervenciones del político argentino y las mejores frases de Javier Milei.

«¡Zurdos hijos de puta, tiemblen!»

La palabra «zurdo» ha sido una de las más utilizadas por Milei en sus intervenciones para referirse a socialistas y comunistas. Además, siempre se ha mostrado desafiante con sus ideas, por lo que era bastante normal que lanzara peroratas advirtiendo de que su llegada a la Casa Rosada iba a suponer una vuelco.

Junto a la palabra «zurdo» uno de los lemas con los que siempre ha intentado arengar a la masa de seguidores ha sido: «¡Viva la libertad, carajo!».

«Armamos un partido y ganamos las elecciones»

Un tertuliano le retó en un programa de televisión a que si no le gustaba lo que veía que se «armara un partido y que ganara las elecciones». Como una premonición, el propio Milei contestó: «Sí, si no te gusta, ármate un partido y gana las elecciones. Así que, nada, nos armamos un partido y ganamos las elecciones».

«¿Para eso te pagamos, inútil?»

En un vídeo viral, como casi todos los que ha protagonizado Milei, el ya presidente electo de Argentina se despachó a gusto contra las iniciativas legislativas presentadas en la Cámara de Diputados. La gran damnificada de las críticas desaforadas de Milei fue la senadora Gladys González. La legisladora perteneciente a Cambiemos presentó una iniciativa para declarar Avellaneda «capital nacional del fútbol».

Eso volvió loco a Milei que lanzó un furibundo ataque contra González: «¡Por qué no te vas a la concha de tu madre! ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil!», dijo un enfurecido Milei.

«Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma»

Otra de las víctimas de Javier Milei ha sido el Papa Francisco. El político argentino no soporta la figura del Santo Padre y por eso muchas veces se ha referido a él de forma despectiva e, incluso, con insultos. En el programa de la periodista Viviana Canosa, Milei cargó contra el Papa: «Habría que informarle al imbécil que está Roma que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital», dijo entre voces.

«Quiero humillarla públicamente»

Milei no ha dudado nunca en cargar contra todos los tertulianos de izquierdas que han intentado rebatirle, en lo político, en lo económico, en cualquier ámbito. Pero en el económico mucho más. «Quiero humillarla públicamente», aseguró en una tertulia para rebatir a un periodista que se escudaba en los datos oficiales para cargar contra Milei. El próximo presidente de Argentina incluso se levantó y pidió tiempo para rebatir a la tertuliana.

«Somos superiores moralmente, estéticamente… y les duele»

En otra intervención de Milei muy compartida en redes sociales se ve al político argentino dar argumentos para demostrar a sus votantes que no debían esconderse ante la izquierda preponderante. Para ello les aseguró, con gestos muy exagerados: «Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo… y ¡les duele!»

La motosierra de Milei: «¡Que tiemble la casta!»

Un episodio digno de ver se produjo cuando Javier Milei gritó una de sus frases favoritas: «¡Que tiemble la casta!», mientras viajaba por las calles en un coche descapotable haciendo sonar una motosierra. La motosierra se ha convertido en un símbolo para el economista. Incluso su plan económico para Argentina se empezó a conocer como ‘Plan motosierra’.

«Ministerio de Educación… adoctrinamiento, ¡a fuera!»

Otra famosa imagen de Javier Milei que enfervorizó a las masas fue su plan para reestructurar la elefantiásica administración peronista con decenas de ministerios. Ante una pizarra donde estaban colocadas todas las carteras ministeriales, el libertario comenzó a eliminar las pegatinas: «Ministerio de Desarrollo Social, ¡a fuera!; Ministerio de Educación… adoctrinamiento, ¡a fuera!; Ministerio de Transportes, ¡a fuera!; Ministerio de Salud, ¡a fuera!… se acabó el curro de la política», sentenció.