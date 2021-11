El presidente norteamericano Joe Biden, de 78 años, se ha vuelto a quedar dormido ante las cámaras. En esta ocasión ha sido en un pleno de la Cumbre del Clima que está teniendo lugar en Glasgow. Comenzaban los discursos iniciales y poco a poco Bien, recién llegado de la Cumbre del G-20 de Roma, se ha quedado dormido. Tanto es así, que cuando llevaba unos segundos con los ojos cerrados un miembro de su equipo se ha llegado hasta su sitio y se ha dirigido a él, con claro ánimo de despejarlo. Las imágenes del momento son del canadiense The Post Millennial.

Did Biden fall asleep during COP26 opening speeches? pic.twitter.com/xapkwryksE

La última vez que Joe Biden se quedó dormido ante las cámaras fue el pasado mes de agosto en pleno encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Naftalí Bennett. Entonces el presidente de EE UU, Joe Biden, fue criticado duramente en las redes sociales tanto por congresistas republicanos como por los internautas después de que se filtrara el vídeo que muestra al mandatario con los ojos cerrados como si se hubiera quedado dormido durante su reunión.

We didn’t call him Sleepy Joe Biden for nothing! pic.twitter.com/TlCc5CeoYC

— Nick Adams (@NickAdamsinUSA) August 28, 2021