La imagen que proyecta Joe Biden y que nos llega a Europa es más la de un personaje histriónico que la del presidente de Estados Unidos. El penúltimo de sus errores es de este martes, cuando Joe Biden sumó un error más a su larga lista de tropiezos durante sus discursos, al describir a la vicepresidenta Kamala Harris como «una gran presidenta» en su felicitación de cumpleaños.

Joe Biden, casi 80 años, sigue dando de qué hablar por sus errores, que se han vuelto cada vez más frecuentes durante los eventos oficiales de la Casa Blanca. Esta vez le ocurrió cuando se refirió al cumpleaños de la vicepresidenta estadounidense, a quien equivocadamente elevó de rango y la llamó «presidenta».

BIDEN TO VP HARRIS: «Happy birthday to our great President»

