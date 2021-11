El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas, el general Nick Carter, ha revolucionado a la opinión pública tras sus polémicas opiniones sobre el peligro de una nueva guerra mundial si los actuales conflictos «se descontrolan». Además, ha sugerido que Reino Unido debe estar preparado para una «guerra abierta con Rusia» tras las recientes tensiones en el este de Europa, aunque ha señalado que no cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiera en estos momentos una «guerra caliente» con Occidente.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas británicas ha asegurado que la crisis económica global causada por la pandemia del coronavirus también podría «desencadenar nuevas amenazas a la seguridad», incluso la guerra.

Carter dejará a final de este mes el cargo tras ocho años como máximo responsable militar británico en los que, asegura, «Rusia ha incrementado su nivel de amenaza». Así, tiene «esperanza» de que no haya una guerra con Rusia y no cree que Moscú quiera una guerra física, pero la OTAN debería estar preparada en cualquier caso.

«Rusia probablemente considera que el contexto estratégico global es una lucha continua en la que, creo, aplicarían todas las herramientas de su poder nacional para lograr sus objetivos, pero en al hacerlo no quieren una guerra caliente», ha explicado Carter.

«La cuestión es cómo se define la guerra y yo, como soldado que soy, tiendo a definir la guerra como el acto real de combatir y no creo que quieran eso. Pienso que quieren conseguir sus objetivo de forma delicada», ha añadido.

Esta misma semana, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, emplazaba a Putin a intervenir con Bielorrusia ante la presión de migrantes en la frontera con Polonia.

Por otra parte, Carter se ha referido a un «guión híbrido en el que se entrelazan la desinformación, la desestabilización y la idea de empujar a los migrantes hacia las fronteras de la UE es un ejemplo clásico de ello».

Así, considera que el conflicto en Bielorrusia y la acumulación de tropas en la frontera de Ucrania es la «distracción clásica» que lleva Moscú desplegando durante «años y años y años».

«Creo que debemos estar en guardia y asegurarnos de que hay disuasión y sobre todo que haya unidad en la OTAN y que no se produzcan fisuras en nuestra postura colectiva», ha argumentado al ser interrogado por las posibilidades de un conflicto abierto, con disparos.

Analistas políticos de diversos países se preguntan cuál es la razón última que ha llevado al Jefe de las Fuerzas Militares del Reino Unido a hablar de una forma tan rotunda y abierta sobre temas tan delicados. No es nada habitual.

En cuanto a Afganistán, Carter ha reconocido que la situación «no es buena» y que los talibán «tiene muchas cosas que cambiar», pero ha insistido en que ya no son los mismos que en 2001.

Carter será sustituido por el almirante sir Tony Radakin, de 55 años, hasta ahora jefe del Estado Mayor de la Marina Real cuando termine noviembre.

Plan de Reino Unido: 30.000 robots en sus filas

Carter ha relatado que hay un plan para que dentro de diez años haya 90.000 soldados humanos y 30.000 robots en sus filas. Y pide que haya un acuerdo presupuestario aprobado por ambas cámaras para una partida militar que facilite las inversiones a largo plazo para la modernización.

Sin embargo, desde el Gobierno, según recoge Europa Press, no quieren atarse con compromisos presupuestarios. La incertidumbre que genera la crisis derivada del Covid les lleva a aprobar en todos los ministerios presupuestos a corto plazo, anuales. El gasto público del Reino Unido en defensa ronda el 5% del presupuesto anual.

The Chief of the Defence Staff General Sir Nick Carter warned there’s a risk we could be heading for a third world war.

More on this interview here: https://t.co/mYMfTSjExX pic.twitter.com/TUvvt6djna

— Sky News (@SkyNews) November 8, 2020