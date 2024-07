La jefa de seguridad del presidente Joe Biden Kimberly Cheatle ha admitido este lunes que la Casa Blanca «fracasó» en su obligación de proteger a Donald Trump, candidato republicano en las elecciones presidenciales, durante una audiencia en el Congreso, donde se llevan a cabo unas las investigaciones sobre el atentado. «La solemne misión del Servicio Secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. El 13 de julio, fracasamos», ha destacado la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, durante la audiencia citada, muy polémica en el Congreso con legisladores del Partido Demócrata y Republicano, exigiendo su renuncia por el fiasco en proporcionar la seguridad a Trump.

Cheatle, que se ha negado a presentar su dimisión después de que Trump recibiera un disparo en la cabeza bajo la vigilancia de su dispositivo, ha señalado que la protección a Trump ese día representa «fracaso operativo más significativo» del Servicio Secreto en décadas.

La directora del Servicio Secreto ha reconocido que el Servicio Secreto recibió avisos sobre «una persona sospechosa entre dos y cinco veces antes del tiroteo». Cheatle ha destacado que el tejado desde el que Thomas Matthew Crooks disparó a Trump fue revisado e identificado como una posible vulnerabilidad días antes del mitin.

Durante la audiencia ante los congresistas, la directora del Servicio Secreto ha destacado que se disculpó con Trump en una llamada telefónica después de que Crooks le disparase en la cabeza.

Sin embargo, Cheatle se ha mostrado desafiante al afirmar que es la «persona adecuada» para dirigir el Servicio Secreto, incluso cuando ha destacado que asume toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad en el mitin de Butler (Pensilvania).

Durante la audiencia, ha habido un momento de tensión, cuando la representante republicana Nancy Mace le ha sugerido a Cheatle que empezara a redactar su carta de dimisión. Entonces, Cheatle ha respondido: «No, gracias», que se ha defendido diciendo que «un individuo con una mochila no es una amenaza. Un individuo con un telémetro no es una amenaza».

En cambio, sus explicaciones han resultado insuficientes para los congresistas, que le han preguntado por qué no había agentes del Servicio en el tejado donde se encontraba el tirador o si el Servicio Secreto utilizó drones para vigilar la zona. «Directora Cheatle, porque Donald Trump está vivo, y gracias a Dios lo está, usted parece incompetente», ha destacado el representante Mike Turner, republicano de Ohio, que ha terminado diciendo: «Si lo hubieran matado, usted parecería culpable».

¿Qué es el Servicio Secreto?

Fue creado en 1865 para acabar con la falsificación con el fin de estabilizar el sistema financiero estadounidense. Al final de la Guerra Civil, casi un tercio de la moneda en circulación era falsa. Como resultado, la estabilidad financiera del país estaba en peligro. Para hacer frente a esta preocupación, en 1865 se creó el Servicio Secreto como una oficina del Departamento del Tesoro para eliminar la falsificación generalizada.

Tras el asesinato del presidente McKinley en 1901, se encomendó al Servicio Secreto la protección de forma permanente del presidente de Estados Unidos. Con el tiempo, esta misión de protección se ha ampliado mediante cambios de estatutos, directivas presidenciales, directivas presidenciales de Seguridad Interior, directivas presidenciales de Seguridad Nacional y diversas Órdenes Ejecutivas.

La División Uniformada del Servicio Secreto de Estados Unidos protege el complejo de la Casa Blanca y el Observatorio Naval, donde el vicepresidente. Su directora es nombrada por el presidente y no necesita confirmación por parte del Senado.

Desde 1998, también protegen a los líderes en convenciones de partidos políticos, tomas de posesión, cumbres de líderes mundiales, reuniones de organizaciones internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, importantes acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, discursos sobre el Estado de la Unión, funerales de Estado; y otros acontecimientos de importancia nacional.