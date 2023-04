Japón pide a sus ciudadanos buscar refugio ante el riesgo de impacto de un misil norcoreano en Hokkaido

La escalada de la amenaza norcoreana sobre sus vecinos orientales ha dado un inquietante paso más al amanecer de este jueves con el lanzamiento de un misil que provocado que las autoridades de Japón lanzasen una alerta urgente exhortando a sus ciudadanos a «buscar refugio» ante el riesgo de impacto en su territorio.

El país nipón lanzó una alerta urgente a los ciudadanos de la isla de Hokkaido, la más al norte del país, para «evacuar inmediatamente» y «uscar refugio en un edificio o subterráneo». La razón fue el lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón proveniente desde el este de Corea del Norte, en pleno aumento de las tensiones en la región. Finalmente, el misil impactaba en el océano, sin que hubiera daños que lamentar en territorio japonés.

Varios ciudadanos han recogido el momento en el que las sirenas comenzaron a sonar en Japón, ya al amanecer del jueves, mientras desde varios puntos de megafonía se lanzaba la alerta para buscar refugio.

North Korea's missile has been flying for 50 minutes. #Hokkaido #Japan pic.twitter.com/mishohvrD6

#NorthKorea fires ballistic missile towards Japan. Emergency alert for North Korean ICBM missile launch.

BREAKING: Sirens sounding in Hokkaido and citizens urged to seek shelter after North Korea fired missile pic.twitter.com/tY7itzhPNA

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 12, 2023