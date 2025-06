Israel ordena a su ejército interceptar el barco de Greta Thumberg que navega hacia Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado a las Fuerzas Armadas de su país que impidan por todos los medios que el barco ‘Madleen’ de la denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad, donde viaja Greta Thumberg, llegue a la Franja de Gaza. La embarcación forma parte de una nueva operación para romper el bloqueo marítimo israelí sobre el enclave palestino bajo el pretexto de entregar ayuda humanitaria. «He ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que actúen para que la flotilla del ‘Madleen’ no llegue a Gaza» tomando para ello «las medidas necesarias», ha declarado el responsable de Defensa.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Katz se ha dirigido directamente a la activista climática sueca. «Les digo claramente a la antisemita de Greta y a sus amigos portavoces de la propaganda de Hamás: deberíais dar media vuelta porque no vais a llegar a Gaza», ha sentenciado el ministro israelí.

El ‘Madleen’ no solo transporta a la controvertida activista sueca. Entre sus tripulantes también se encuentran el actor irlandés Liam Cunningham, conocido por su papel en ‘Juego de Tronos’, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y el activista español Sergio Toribio, quien el pasado fin de semana defendió la legalidad de su acción.

«Las fuerzas de Israel no nos pueden detener, no tienen derecho sobre nosotros, y menos en aguas palestinas en las que no tienen más que un Ejército invasor», declaró Toribio con una arrogancia que contrasta con la realidad de los hechos, ya que Israel mantiene un bloqueo marítimo legal sobre Gaza desde 2007 tras la toma del poder por parte del grupo terrorista Hamás para evitar el tráfico de armas en el enclave palestina.

La situación se encuentra en un momento crítico. Según ha informado la propia eurodiputada Rima Hassan desde el barco, quedan menos de 24 horas para que las autoridades israelíes procedan a la intercepción de la flotilla. Hassan ha publicado lo que anticipa será su último vídeo desde la embarcación, ya que espera un corte inminente de las comunicaciones.

La eurodiputada ha detallado el protocolo que seguirá Israel una vez comience la operación: confiscación de todos los efectos personales de los tripulantes, escolta del barco hasta el puerto israelí de Asdod y posterior interrogatorio antes de la expulsión de los activistas a sus países de origen. «Seremos esposados y puestos bajo vigilancia», ha explicado Hassan, que parece resignada a su destino.

Esta no es la primera vez que la autodenominada Flotilla de la Libertad intenta romper el bloqueo israelí sobre Gaza. Desde 2007, esta organización ha llevado a cabo numerosos intentos similares, todos ellos frustrados por las fuerzas de seguridad israelíes que actúan en legítima defensa de su soberanía y seguridad nacional.

El ‘Madleen’ partió hace una semana desde Catania, en Sicilia, y ya se encuentra frente a las costas egipcias, aproximándose peligrosamente a la zona donde Israel ejercerá su derecho a defender sus fronteras marítimas.

El ministro Katz ha sido claro en su advertencia final: «Israel actuará contra cualquier intento de romper el bloqueo o ayudar a organizaciones terroristas, en el mar, el aire y la tierra». Una declaración que no deja margen para la interpretación y que confirma que el Estado hebreo no se dejará intimidar por la presencia de personajes mediáticos entre los tripulantes de esta flotilla.

La presencia de Greta Thunberg en esta operación no hace sino confirmar el giro radical que ha tomado la activista sueca, quien ha pasado de defender el medio ambiente a convertirse en una voz más del coro antisemita que intenta deslegitimar el derecho de Israel a defenderse del terrorismo palestino.