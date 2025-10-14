Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

El ejército israelí ha identificado los cuatro cadáveres de rehenes secuestrados por Hamás y entregados este lunes por la organización terrorista. Las autoridades hebreas han desvelado que dos de ellos se corresponden con Guy Ilouz, un joven capturado durante el festival de música Nova en el ataque del 7 de octubre, y Bipin Joshi, un estudiante nepalí. Los otros dos, han anunciado, serán publicados próximamente.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, Bipin Joshi fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra de Gaza, mientras que Ilouz murió por las heridas sufridas el 7 de octubre debido a la falta de atención médica adecuada.

Este lunes cruzaron la frontera cuatro ataúdes de rehenes fallecidos, escoltados por el ejército hebreo, en dirección al Instituto Nacional de Medicina Forense en el Estado de Israel. Allí se llevaron a cabo labores de identificación de los restos. «Representantes de las FDI están acompañando a las familias. Las FDI instan al público a actuar con sensibilidad y a esperar la identificación oficial, que será comunicada primero a las familias de los rehenes fallecidos», publicaron las fuerzas armadas hebreas a través de sus redes sociales.

Las autoridades israelíes celebraron un breve acto con un rabino militar dentro de la Franja de Gaza una vez inspeccionados los cuatro ataúdes, envueltos con banderas israelíes. Durante el acto se leyó un capítulo del Libro de los Salmos.

«Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos», ha señalado el Ejército en un comunicado en el que se refiere a los 24 cuerpos de israelíes que seguirían en el territorio gazatí.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, detallaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaría a lo largo de la jornada serían los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.

Por su parte el ministro de Defensa de israelí, Israel Katz, ha acusado este lunes a advertido que cualquier incumplimiento del acuerdo formulado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será «respondido» en consecuencia.

«La tarea urgente a la que ahora estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos. El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia», ha dicho el dirigente israelí.