Una gran explosión se ha producido en una industria de fabricación de metales en Bedford, Ohio, este lunes alrededor de las tres de la tarde, hora local. Los servicios de emergencias se han trasladado a la zona y medios locales reportan 12 personas con quemaduras graves. Se trata de la planta de la empresa estadounidense I Schumann & Co, dedicada a la fabricación de diversos metales y pinturas. La explosión ha dejado escombros por todas partes y un incendio activo.

🚨#BREAKING: There has been a large explosion at the I Schumann & Co metal factory in Bedford, Ohio. Many ambulances are on scene treating burn victims. MCI declared. #Ohio #BreakingNews

pic.twitter.com/TmBIVVjk2B

— BREAKING (@BreakingVideoHQ) February 20, 2023