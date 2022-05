El Ministerio de Defensa ucraniano ha anunciado este sábado que ha destruido otro barco militar ruso, en este caso de menor tamaño. En este caso el ucraniano Bayraktar TB2 habría golpeado la lancha de desembarco del denominado proyecto Serna. El Gobierno ha indicado de manera irónica que: «El desfile tradicional de la flota rusa del Mar Negro el 9 de mayo de este año se llevará a cabo cerca de la Isla de las Serpientes, en el fondo del mar».

Este nuevo golpe se circunscribe en los diferentes ataques que Ucrania pretende continuar en zonas marítimas para evitar que la armada rusa se acerque a sus puertos. Sin embargo, este sábado el ejército ruso lanzaba numerosos misiles contra Odesa.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the «Serna» project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

