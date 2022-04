El expresidente de Rusia, Dimitri Medvedev, ha avisado este jueves de que si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, Rusia «tendrá más oponentes registrados oficialmente», al tiempo que ha reflexionado sobre la pérdida del estatus no nuclear de la región báltica.

«Si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN, la longitud de las fronteras terrestres de la Alianza con Rusia se duplicará con creces», ha considerado, antes de insistir en que, «naturalmente», esas fronteras tendrán que «fortalecerse».

Así, sería necesario «restablecer el equilibrio», según ha incidido en su canal de Telegram, donde ha hecho hincapié en que Moscú no había fortalecido esas fronteras y «no iba a hacerlo», según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. A su juicio, ante este escenario, Rusia debe reaccionar «sin emoción, con la cabeza fría».

Por otro lado, el expresidente ha expresado su «desacuerdo» con la opinión de que si Rusia no hubiera comenzado la invasión de Ucrania, la cuestión de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN no habría surgido. «Antes se han hecho intentos de arrastrarlos a la Alianza», ha afirmado.

Finlandia adelantó el miércoles que la decisión final del país nórdico sobre su entrada en la OTAN se tomará «en semanas». La prensa sueca, por su parte, reveló que la intención de Suecia es anunciar su ingreso en la Alianza para junio de este año, coincidiendo con la celebración en Madrid de la cumbre de la Alianza.

Dmitry Medvedev, deputy head of Russia’s Security Council, said that Moscow would have to strengthen its defenses in the region and «there can be no more talk» of nuclear-free Baltics.

⚡️Russia threatens to deploy nuclear weapons in the Baltic if Sweden, Finland join NATO.

Este sería el escenario idóneo para formalizar la solicitud de adhesión, que según ha explicado en varias ocasiones el secretario general, Jens Stoltenberg, podría ser rápida a la vista del alto nivel de alineamiento con los estándares de la OTAN.

Finlandia está preparada «para diferentes tipos de amenazas»

El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, ha confirmado que su país está preparado para «diferentes tipos de amenazas» de Rusia si acceden a la OTAN.

«Finlandia tiene un ejército convencional bastante fuerte. Tenemos más de 280.000 reservistas, un ejército de conscripción y acabamos de invertir en cazas F-35, 60 de ellos están llegando a Finlandia en estos meses. Así que hemos cuidado bastante bien de nuestras fuerzas de defensa nacional. Pero, por supuesto, vivimos en un mundo, como vemos por el ataque de Rusia contra Ucrania, en el que también aparecen nuevas amenazas en la seguridad mundial. A través de una cooperación más estrecha con la OTAN, podemos hacer frente a todas las diferentes amenazas que nos lleguen», aseguró a CNN, el ministro de Asuntos Exteriores finlandés.

Por su parte, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, aseguró que la decisión final del país nórdico sobre su entrada en la OTAN se tomará «en semanas» y ha valorado que sería «positivo» si ellos y Suecia deciden lo mismo.

«No puedo dar un tiempo exacto, pero la decisión se tomará rápido. Es más una cuestión de semanas, que de meses, ha dicho Marin en una rueda de prensa celebrada en Estocolmo junto a su homóloga sueca, Magdalena Andersson, y poco antes de que su gobierno presente un informe ante el Parlamento sobre la situación de seguridad.

«Sería positivo si Finlandia y Suecia pudieran tomar soluciones similares acerca de la OTAN en un mismo plazo similar, ha valorado Marin, quien ha asegurado que tras la agresión rusa sobre Ucrania, su país debería preguntarse qué puede hacer para evitar una situación similar.

En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, ha señalado sobre las amenazas de Rusia «hacia los estados nórdicos y bálticos» que no son «nuevas y sólo fortalecen nuestra unidad. Suecia y Finlandia son libres de elegir su futuro sin interferencias: el Reino Unido apoyará lo que decidan»

Russian threats towards the Nordic & Baltic states are not new and only strengthen our unity.

Sweden and Finland are free to choose their future without interference – the UK will support whatever they decide. 🇬🇧 🇸🇪 🇫🇮

