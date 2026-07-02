Francia colapsa por el calor: las morgues están saturadas y el Gobierno viajará a España para copiar medidas

La ola de calor que está golpeando a Europa ha dejado 1.000 muertos en Francia. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud galo, que estima que en torno a 1.000 personas han fallecido a consecuencia de las altas temperaturas. Los decesos se han detectado en las zonas más afectadas por la alerta roja: Isla de Francia, Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle del Loira, Normandía y Países del Loira.

Según han explicado las autoridades sanitarias en un comunicado, «el número de fallecimientos ha aumentado en hospitales, residencias de ancianos y domicilios particulares» y «el 85% de las víctimas son personas mayores de 65».

Esta situación ha llevado al colapso a algunas funerarias. El mismo presidente de la Federación Nacional de Funerarias ha indicado que los tanatorios están ocupados al «66%, lo que supone un importante aumento respecto al 30%» que suelen registrar normalmente.

De hecho, según recogen medios galos como France 24, «la situación es tan grave que muchos tanatorios y funerarias han anunciado que se encuentran desbordados».

En vista de que las temperaturas continuarán en aumento y para evitar la saturación de los servicios sanitarios, las autoridades han ordenado la cancelación de algunos eventos este fin de semana en zonas que superarán los 40 grados.

El ministro de Trabajo anuncia un viaje a España

El pasado 29 de junio, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, anunció su intención de «realizar un viaje de estudio a España con los agentes sociales para comprender cómo se ha adaptado al calor la sociedad española».

«Francia se parece a España. Queremos ir a Madrid y comprender cómo funciona» respecto a las altas temperaturas y «si las medidas que toman dan resultado». El país galo contempla, por ejemplo, implementar la jornada intensiva para evitar las olas de mayor calor. Una medida a la que se acogen muchas empresas de nuestro país en julio y agosto.

Asimismo, el titular de Trabajo ha señalado en declaraciones a Franceinfo que el Gobierno planteará la «reprogramación de eventos deportivos y culturales» en función de las temperaturas. Todas estas propuestas serán debatidas «con los agentes sociales».