La diplomacia israelí sostiene que está «perdiendo la confianza» en el alto representante comunitario, Josep Borrell, por sus diversas declaraciones partidistas y escoradas en favor del Estado palestino, y ya ha advertido de que no ve «fiable» el plan de paz de 12 puntos que presentó el español en Bruselas: es el caso del ex ministro Michael Oren.

Tan enojadas están las autoridades hebreas con Borrell, sobre todo, después de la semana pasada acusara a Israel de financiar a los terroristas de Hamás para debilitar a la Autoridad Palestina, que lo rechazan ya como interlocutor con la Unión Europea.

De hecho, el ex viceministro de Diplomacia Pública con Netanyahu Michael Oren, ha pedido al Gobierno de Jerusalén «no permitir nunca que Josep Borrell ponga un pie en suelo israelí».

Michael Oren es hoy un destacado intelectual y escritor cuyos libros sobre la Guerra de los Seis Días y la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio han sido altamente valorados. El ex embajador Michael Oren ha mostrado en sus redes su desagrado con Josep Borrell, de quien sostiene que «viola nuestra soberanía al intentar crear un Estado palestino en contra de nuestra voluntad».

Time for Israel’s foreign policy to get muscular. South Africa accuses us, the victims of an attempted genocide, of committing genocide. Turkish President Erdogan compares our leaders to Nazis and EU FM Josep Borrell violates our sovereignty by seeking to create a Palestinian… https://t.co/Ya3TdolCag

— Michael Oren (@DrMichaelOren) January 24, 2024