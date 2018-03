El Gobierno de Ecuador no quiere más líos con su ‘huésped’ Julian Assange, recluido en su embajada de Londres desde hace seis años. El Ejecutivo liderado por Lenín Moreno le ha cortado todos los sistemas de comunicación que le permiten emitir mensajes al exteriores —principalmente su muy activa cuenta de Twitter— después de que el fundador de Wikileaks haya incumplido su compromiso de no provocar conflictos en las relaciones del país latinoamericano con otros países.

El Ejecutivo ecuatoriano desliza, en una nota oficial, que si Assange no detiene sus provocaciones podría incluso expulsarlo de sus dependencias. Concretamente, dice el comunicado que el Gobierno de Moreno “mantiene abierta la vía a la adopción de nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso” por parte del fundador de WikiLeaks.

Después de que en diciembre de 2017, Assange se comprometiera con sus anfitriones a no volver a causarles problemas, el ciberpirata buscado por la Justicia británica por haber violado su arresto domiciliario y que fue acusado de una doble violación en Suecia, ha vuelto a tuitear a propósito del golpe de Estado independentista en Cataluña y de las recientes elecciones presidenciales en Rusia.

Así, Assange se permitió afirmar que la euroorden es un “abuso que permite detener sin garantías a las personas a lo largo de toda la UE” y que es “una de las razones por las que los británicos prefirieron el Brexit, porque si alguien decide sobre tu territorio, no es tu territorio”.

E incluso comparó a la actual policía alemana, que detuvo este domingo a Puigdemont con la Gestapo nazi y al Gobierno español con el de la dictadura franquista: “En 1940, el presidente electo de Cataluña, Lluís Companys, fue capturado por la Gestapo a petición de España, donde fue enviado y ejecutado. Hoy, la policía alemana ha arrestado al presidente electo de Cataluña, Carles Puigdemont, a petición de España para ser extraditado”.

In 1940 the elected president of Catalonia, Lluís Companys, was captured by the Gestapo, at the request of Spain, delivered to them and executed. Today, German police have arrested the elected president of Catalonia, Carles Puigdemont, at the request of Spain, to be extradited.

