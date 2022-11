Estos son los países que sí necesitan visa para entrar a Qatar

El Mundial de Qatar 2022 convertirá al país asiático en el epicentro del deporte mundial durante un mes. El torneo, que se disputa entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de forma íntegra en este país hará que Qatar acoja a muchísimos aficionados llegados desde diferentes partes del mundo, con la voluntad de estos de seguir a sus respectivos equipos nacionales en busca del gran objetivo de levantar la Copa del Mundo. Sin embargo, dependiendo del país de procedencia, hay accesos más o menos sencillos a Qatar. ¿Desde qué países sí se necesitan visa para entrar en el país organizador del Mundial? ¿Está España entre ellos?

Lo primero de todo es, antes incluso de delimitar los países que necesitan visa para entrar a Qatar y los que no, explicar lo que es una visa. Cuando hablamos de tener una visa o un visado nos referimos a un documento de viaje emitido por un país extranjero y que proporciona los permisos necesarios para ingresar en este territorio de destino. Por tanto, es un documento de viaje fundamental, ya que si determinado país exige una visa y no la tienes, no podrás entrar. Lo mismo pasa en Qatar si eres de aquellos países para los que está obligado contar con un visado.

En la actualidad y tal y como informan páginas web oficiales de Qatar, para entrar en el país organizador del Mundial 2022 se necesitará visado en caso de no ser de uno de los 95 países –España está incluido en esta lista preferente– con los que el estado asiático cuenta con un acuerdo para no necesitar visa, en caso de visitas limitadas como turista, tal y como es el caso del Mundial para los aficionados que quieran viajar desde sus respectivos territorios de origen.

Así las cosas, Qatar cuenta con una lista de países que pueden entrar sin visado siempre y cuando su permanencia sea inferior a 90 días. Recordemos que el Mundial de Qatar dura algo menos de un mes, desde el 20 de noviembre en el que se disputa el primer partido hasta la final, programada para el 18 de diciembre.

Los países desde los que sí se puede entrar sin visado en Qatar son los siguientes. 1. Antigua y Barbuda 2. Argentina 3. Austria 4. Bahamas 5. Bélgica 6. Bulgaria 7. Croacia 8. Chipre 9. República Checa 10. Dinamarca 11. República Dominicana 12. Estonia 13. Finlandia 14. Francia 15. Alemania 16. Grecia 17. Hungría 18. Islandia 19. Italia 20. Letonia 21. Liechtenstein 22. Lituania 23. Luxemburgo 24. Malasia 25. Malta 26. Países Bajos 27. Noruega 28. Polonia 29. Portugal 30. Rumanía 31. Serbia 32. Seychelles 33. Eslovaquia 34. Eslovenia 35. España 36. Suecia 37. Suiza 38. Turquía 39. Ucrania. Además, Armenia tiene unas condiciones similares en cuanto a días de exención, pero se obliga a contar con un billete de vuelta programado, así como la validez del pasaporte o documento acreditativo de seis meses.

Después de estos 40 países, hay otra lista con países desde los que sus ciudadanos sí pueden entrar a Qatar sin visado, pero por un periodo máximo de 60 días –30 más prórroga de otros 30–, también superior a la duración del Mundial de fútbol. Estos países son los siguientes: 1. Andorra 2. Australia 3. Azerbaiyán 4. Bielorrusia 5. Bolivia 6. Brasil 7. Brunéi 8. Canadá 9. Chile 10. China 11. Colombia 12. Costa Rica 13. Cuba 14. Ecuador 15. Georgia 16. Guyana 17. Hong Kong, China 18. India 19. Indonesia 20. Irlanda 21. Japón 22. Kazajistán 23. Líbano 24. Macedonia 25. Maldivas 26. México 27. Moldavia 28. Mónaco 29. Nueva Zelanda 30. Pakistán 31. Panamá 32. Paraguay 33. Perú 34. Rusia 35. Ruanda 36. San Marino 37. Singapur 38. Sudáfrica 39. Corea del Sur 40. Surinam 41. Tailandia 42. Reino Unido 43. Estados Unidos 44. Uruguay 45. Ciudad del Vaticano 46. Venezuela.

En caso de que tu procedencia sea de uno de los países repasados con anterioridad, podrás entrar a Qatar a disfrutar del Mundial sin necesidad de visa, pero si no, el acceso a la hora de entrar al país organizador de la cita pasan por la obtención fundamental de un visado.