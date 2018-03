El sospechoso por poner seis paquetes bomba en Texas se inmoló al ser perseguido por los SWAT en una autopista

El sospechoso de ser el responsable de estar detrás de la ola de paquetes bomba que durante los últimos días han sacudido la ciudad de Austin, en el estado de Texas, ha muerto durante una operación llevada a cabo por la policía, inmolándose con uno de sus artefactos cuando era perseguido. Se acaba así con 19 días en los que los texanos han vivido aterrorizados, ya que seis paquetes bomba han causado dos muertos y numerosos heridos.

Lo que se sabe hasta el momento es que el sospechoso es un hombre blanco de 24 años pero se desconoce si actuó por su cuenta y cuáles fueron sus motivaciones. Las autoridades policiales han instado a los residentes de Austin a que permanezcan atentos porque no se sabe dónde estuvo en las últimas 24 horas o si llegó a enviar más paquetes.

Las autoridades han dado con el sospechoso a raíz de la información recabada tras la explosión de una bomba el martes en unas instalaciones de la empresa de mensajería FedEx. Entre las pruebas figuran imágenes de cámaras de seguridad y rastreos del teléfono móvil.

El jefe de la Policía de Austin, Brian Manley, ha explicado ante los medios que las pistas llevaron a las fuerzas de seguridad a un hotel de la localidad de Round Rock, en la zona metropolitana de la capital de Texas. Las fuerzas siguieron el vehículo del sospechoso hasta una autopista en la que el hombre se sintió cercado.

Cuando varios efectivos de las fuerzas de élite SWAT intentaron aproximarse al vehículo, el sospechoso provocó una explosión en el interior que le causó “heridas significativas” incompatibles con la vida. Uno de los agentes también sufrió daños como consecuencia de este incidente, aunque de carácter leve.

El fallecido sería la responsable de una cadena de explosiones que ha sacudido Austin desde el 2 de marzo y que ha causado dos muertos. “Creemos que es el responsable de todos los incidentes que han tenido lugar desde entonces”, ha confirmado Manley en su comparecencia, en la que no ha revelado posibles motivos.

A pesar de que las autoridades inicialmente desvincularon a esta persona de otros incidentes registrados el martes, la Policía sospecha ahora que todos guardan relación. De hecho, el jefe policial ha instado a los ciudadanos a permanecer “vigilantes” ante la posibilidad de que haya más artefactos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado vía Twitter a las fuerzas de seguridad por su trabajo y el alcalde de Austin, Steve Alder, ha dicho que “hay una sensación de alivio en esta comunidad” tras agradecer la labor policial.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018