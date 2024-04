Encuentran muerto en su casa a los 28 años a Korey Cunningham, ex de los New York Giants

Estados Unidos vuelve a estar de luto, en especial el mundo del deporte, tras conocerse la repentina de muerte de Korey Cunningham, encontrado sin vida en su casa de Nueva Jersey a los 28 años de edad. Todavía se desconocen las causas del fallecimiento del que fuera jugador de los New York Giants de la NFL.

«Nos entristece conocer el fallecimiento de Korey Cunningham», publicó el que fuera su club en un comunicado este viernes por la mañana tras hacerse pública la trágica y triste noticia. «Fue una parte vital del espíritu y la camaradería del vestuario. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Korey», añadieron los Giants, que en ningún momentos se pronunciaron sobre las causas de la muerte de Korey Cunningham.

Cunningham fue seleccionado en la séptima ronda del draft de la NFL de 2018 por los Arizona Cardinals de Cincinnati . También militó en los New England Patriots antes de fichar por los Giants en 2021. Jugó en 31 partidos de su carrera con seis como titular. Pero Cunningham tuvo que lidiar con graves lesiones en los pies a lo largo de su carrera. Fue operado como novato con los Cardinals y luego con los Giants en 2022, y nunca volvió a jugar de manera profesional por esos problemas físicos.

Un Korey Cunningham que era conocido por su personalidad alegre y su eterna y gran sonrisa. Era uno de los favoritos entre sus compañeros durante sus años con los Giants, de ahí que muchos de los que compartieron vestuario con él se hayan pronunciado en las redes sociales mostrando su conmoción y tristeza por lo sucedido.

«Maldito hombre», publicó Saquon Barkley, también ex de los Giants. «¡Esto dolió! ¡Independientemente de lo que estabas pasando, tenías la sonrisa más grande!» dijo el safety Jason Pinnock en una historia de Instagram. «Tú fuiste la primera persona que vino a ayudarme con la mudanza cuando me estaba instalando en NY. En medio de la preparación y tú estabas buscando entrar en el equipo y aprender un nuevo libro de jugadas, ¡fuiste el primero en llegar a mi casa listo! Cuídense mucho y llamen a sus Amigos, te amo hermano!».

De sus palabras se extrae que el suicidio ha podido ser la causa de su muerte, aunque nadie lo ha confirmado hasta el momento. Lo que sí se sabe es que la Policía no encontró nada raro en la escena de la muerte cuando los agentes llegaron a su casa, de ahí que todo apunte al suicidio.

