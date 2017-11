El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a la primera ministra británica, Theresa May, a concentrar sus energías en el terrorismo “destructivo” que existe en Reino Unido en vez de “centrarse en él” y en los polémicos vídeos contra musulmanes compartidos por el magnate a través de Twitter.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2017