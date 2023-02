Estados Unidos ha derribado otro objeto volante que planeaba «a gran altitud» sobre el lago Hurón, en la zona de los grandes Lagos, en la frontera de Norteamérica y Canadá. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha anunciado este domingo que cerró y luego levantó repentinamente su restricción de «espacio aéreo de defensa nacional» sobre una sección del lago Michigan, junto al citado lago Hurón.

La razón del cambio abrupto de planes no está clara, ya que la FAA había impuesto anteriormente una prohibición al tráfico aéreo civil en el área, solo para abrirlo una hora después.

Poco después, se restringió el espacio aéreo sobre el lago Hurón sobre Canadá. La representante estadounidense Elissa Slotkin tuiteó que el Departamento de Defensa estaba siguiendo a un objeto que volaba sobre el área. Las autoridades confirmaron más tarde que aviones de combate estadounidenses derribaron un objeto desconocido sobre el lago Hurón.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023