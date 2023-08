Una enfermera de Reino Unido, Lucy Letby, de 33 años, ha sido declarada culpable este viernes de asesinar a siete recién nacidos e intentar matar a otros seis en la unidad de neonatos del hospital del noroeste de Inglaterra, Countess of Chester, donde trabajaba. Lucy Letby, que se descrió a sí misma como una «horrible persona malvada», reconoció en una nota que encontró la Policía británica que «los maté a propósito».

Después de un juicio de 10 meses en el Tribunal de Crown de Manchester, la decisión del jurado convierte a Lucy Letby en la peor asesina en serie de niños de la historia moderna de Reino Unido. «Estamos desconsolados, devastados, enfadados y aturdidos, quizá nunca sepamos realmente por qué ocurrió esto», han declarado los padres de los niños asesinados por la enfermera Lucy Letby entre 2015 y 2016 en un comunicado.

Según el relato de los fiscales durante el juicio, la enfermera de Reino Unido aprovechaba su turno de noche para envenenar a los bebés recién nacidos, a los que inyectaba insulina, aire o alimentaba a la fuerza con leche. Lo hacía en repetidas ocasiones hasta que los bebés morían.

«Los maté a propósito porque no soy lo bastante buena para cuidar de ellos», decía una nota encontrada por los agentes de Policía que registraron su casa tras ser detenida, como se ha citado anteriormente. «Soy una persona horrible y malvada», escribió. «Soy malvada, yo hice esto», reconoció Lucy Letby de los bebés recién nacidos a los que asesinó. El más pequeño, que fue el primero al que asesinó inyectándole aire, tenía un día de vida. Fue en 2015. Poco después, los jefes de la sección de neonatos del hospital informaron a la Policía al descubrir que se estaban registrando un incremento de fallecimientos de bebés que no podían explicar, debido a que a pesar de ser prematuros o estar enfermos, el diagnóstico preveía que los pequeños deberían salir a delante. Sin embargo, por las noches, cuando Lucy Letby se encontraba sola con ellos, les envenenaba durante varios días hasta matarles. Un caso que todavía no ha terminado para la Policía, debido a que mantiene más investigaciones en otros dos hospitales en los que esta enfermera trabajó, donde también se produjeron muertes inexplicables.