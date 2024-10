Elecciones de EEUU 2024: preguntas y respuestas sobre el 5N

El 5 de noviembre, los ciudadanos de EEUU acuden a las urnas para elegir presidente de Estados Unidos, la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris o el ex presidente de EEUU Donald Trump tras una campaña sin precedentes, en la que el candidato demócrata el presidente Joe Biden ha sido obligado a abandonar la carrera presidencial en favor de su vicepresidenta y el candidato republicano ha sido víctima de varios atentados. Aquí se ofrece una guía con las preguntas (y respuestas) más frecuentes de las elecciones de EEUU de 2024 sobre el 5 de noviembre.

¿Quién puede presentarse a las elecciones?

Tiene que ser un ciudadano natural de Estados Unidos, tener al menos 35 años y haber residido en Estados Unidos durante al menos 14 años. El vicepresidente debe reunir los mismos requisitos. Según la 12ª Enmienda de la Constitución, el vicepresidente no puede ser del mismo estado que el presidente.

Los candidatos a la Cámara de Representantes de EEUU deben tener al menos 25 años, haber sido ciudadanos estadounidenses durante siete años y ser residentes legales del estado en el que aspiran a ser elegidos.

Los candidatos al Senado de EEUU deben tener al menos 30 años, ser ciudadanos estadounidenses desde hace nueve años y residir legalmente en el estado en el que aspiran a ser elegidos.

¿Quién es Donald Trump?

Donald Trump nació en 1946, hijo de un promotor inmobiliario de Nueva York. Se incorporó al negocio de su padre nada más terminar la universidad, convirtiéndose en presidente de la empresa en 1971. Su salto a los medios de comunicación se produjo en 2004 con el programa de TV en NBC El Aprendiz, que ayudó a consolidar su imagen y a darle a conocer entre el público estadounidense. En 2016 ganó las elecciones presidenciales contra Hillary Clinton. Mientras, en 2020, las perdió contra Joe Biden.

¿Quién es Kamala Harris?

Kamala Harris nació en 1964. Tras licenciarse en Derecho, comenzó una larga carrera como fiscal, llegando a convertirse en fiscal general de California en 2011. Se convirtió en senadora en 2016. En 2020, ase presentó a las primarias del Partido Demócrata, en cambio, no consiguió atraer los apoyos necesarios. Biden eligió a Harris como compañera de ticket. Al ganar en 2020, Harris se convirtió en vicepresidencia de Estados Unidos.

¿Por qué abandonó la carrera el presidente Joe Biden?

El presidente estadounidense Joe Biden era el candidato presidencial demócrata para 2024 hasta que abandonó la carrera el 21 de julio, varias semanas después su desastroso debate contra Trump el 27 de junio de estas elecciones en EEUU. Entonces, se pusieron de manifiesto sus problemas cognitivos y salud mental. Biden se vio obligado a abandonar tras las amenazas de los líderes de su partido después de que los grandes donantes del Partido Demócrata dejasen de hacer donaciones por miedo a que perdiese contra Donald Trump.

¿Qué estados decidirán las elecciones estadounidenses y por qué?

Este año son siete estados los clave: Nevada, Arizona, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte y Georgia. Estos estados son los indecisos, debido a que según las encuestas sus votantes todavía no tienen claro a quién votar. Por ello, los candidatos han hecho campaña las últimas semanas antes del día de las elecciones, el 5 de noviembre.

¿Cuándo son las elecciones y cuándo se sabrán los resultados?

Las elecciones se celebran el 5 de noviembre de 2024. Siempre son el primer martes después del primer lunes de noviembre. En casi todos los estados, se permite a los ciudadanos votar anticipadamente, lo que significa que millones de estadounidenses ya habrán depositado su voto antes del día de las elecciones.

En la mayoría de los estados, los votos por correo se cuentan el mismo día de las elecciones, ya sea cuando se abren los colegios electorales o después de que cierren. Independientemente de cuándo comience el recuento, los resultados no pueden divulgarse hasta después del cierre de las urnas el día de las elecciones. Los colegios electorales en la mayoría de los estados cierran alrededor de las 19:00 y 20:00 horas (hora local).

El ganador de las elecciones presidenciales suele proclamarse en la noche electoral o a la mañana siguiente. En 2020, la mayoría de las emisoras tardaron cuatro días en pronosticar que Joe Biden sería el próximo presidente de Estados Unidos.

¿Quién puede votar en las elecciones presidenciales de EEUU?

Pueden votar los ciudadanos estadounidenses. También, los que vivan fuera del país y los que tengan doble nacionalidad. Tienen que tener 18 años o más el día de las elecciones y haberse registrado para votar.

Los no ciudadanos, incluidos los residentes legales permanentes, no pueden votar en las elecciones presidenciales. Existen fuertes sanciones para los no ciudadanos que intenten votar, como penas de cárcel, multas y deportación.