Nada más conocerse la imputación de Donald Trump por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el ex presidente norteamericano ha respondido en un duro comunicado en el que ha calificado la decisión de «persecución política e interferencia electoral». «Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación», ha recriminado el ya imputado Donald Trump en un furibundo texto. «Desde el momento en el que bajé por las escaleras mecánicas en la Torre Trump, e incluso antes de que jurase el cargo como vuestro presidente de Estados Unidos, los demócratas de la izquierda radical -el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores de este país- se han involucrado en una caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again (Hacer América grande otra vez)», ha asegurado Trump.

El imputado Donald Trump asegura en su comunicado que es «una persona completamente inocente» y que los demócratas están «obsesionados con pillar a Trump». Ha añadido que con su procesamiento se ha cometido un acto de «flagrante interferencia electoral», especulando además sobre el fiscal del distrito encargado del caso: «Alvin Bragg, que ha sido elegido personalmente y financiado por George Soros, es una vergüenza».

«Los demócratas han hecho trampas incontables veces en las últimas décadas, incluyendo el espionaje de mi campaña, pero utilizar como arma nuestro sistema judicial para castigar a un oponente político, que resulta ser un presidente de Estados Unidos y el candidato republicano de largo más exitoso, no ha pasado nunca. Jamás», ha afirmado.

Además de atacar a los demócratas, Donald Trump ha tenido palabras tras ser imputado también para el actual presidente estadounidense: «Creo que esta caza de brujas va a repercutir enormemente a Joe Biden. Los estadounidenses se darán cuenta de exactamente qué está haciendo la izquierda demócrata radical. Todo el mundo lo puede ver. ¡Nuestro movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, derrotaremos primero a Alvin Bragg y luego a Joe Biden, y vamos a echar a todos estos corruptos demócratas del Gobierno para HACER A AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!».