Detenido un hombre sin brazos ni piernas por disparar a otro mientras conducía sin carnet

Dayton James Webber, un joven de 27 años conocido por su carrera en el cornhole y por haber superado la amputación de sus cuatro extremidades, ha sido acusado de matar a un hombre de un disparo durante una discusión dentro de un vehículo que él conducía sin tener carnet.

Los hechos ocurrieron entre el 22 y el 23 de marzo de 2026 en el estado de Maryland, Estados Unidos. Según informaron las autoridades, Webber conducía un coche acompañado de varias personas cuando se produjo una disputa con uno de los pasajeros delanteros, identificado como Bradrick Michael Wells, también de 27 años.

De acuerdo con la investigación policial, la discusión escaló rápidamente hasta que Webber presuntamente sacó un arma y disparó contra Wells dentro del vehículo, matándolo en el acto. Tras el tiroteo, el sospechoso habría detenido el coche y pedido ayuda a los otros ocupantes para deshacerse del cuerpo. Sin embargo, estos se negaron y abandonaron el lugar, dejándolo sólo.

Las autoridades sostienen que, tras ese momento, Webber continuó conduciendo con el cadáver en el interior del vehículo. Horas más tarde, el cuerpo de la víctima fue hallado en una zona residencial de Charlotte Hall, lo que activó una investigación a gran escala.

La Policía logró rastrear el coche hasta el estado vecino de Virginia. Finalmente, el sospechoso fue localizado en un hospital, donde estaba recibiendo atención médica, y detenido bajo cargos de fuga. Actualmente permanece bajo custodia a la espera de ser trasladado a Maryland, donde enfrentará acusaciones formales.

Los cargos presentados contra Webber incluyen asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y otros delitos relacionados. Las autoridades han confirmado que todas las personas implicadas se conocían previamente, aunque el motivo exacto de la discusión que derivó en el crimen sigue sin esclarecerse.

El caso ha generado un fuerte impacto mediático no sólo por la gravedad de los hechos, sino también por el perfil del acusado. Webber había sido considerado durante años un ejemplo de resiliencia. Perdió sus brazos y piernas cuando tenía apenas 10 meses de edad debido a una grave infección, pero logró adaptarse a su condición y desarrollar habilidades que le permitieron llevar una vida independiente.